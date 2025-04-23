УНИКС разгромил «Автодор» в Казани в первом матче серии плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС победил в Казани саратовский «Автодор» с разгромным счетом 99:70 в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. При этом команда Велимира Перасовича проигрывала гостям после стартовой четверти встречи.

Казанцы сделали решающий отрыв в счете в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с разницей в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, набравший 25 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



УНИКС повел в серии до трех побед со счетом 1:0. Следующая игра команд состоится в Казани 25 апреля в 19.00 по московскому времени.



«Автодор» еще ни разу не побеждал в матчах плей-офф Единой лиги ВТБ за всю историю выступления в турнире. УНИКС два года подряд доходил до финала, где становился чемпионом и серебряным призером.

Зульфат Шафигуллин