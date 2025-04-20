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Тренер «Динамо» Кудашов высказался о победе над «Ак Барсом»

23:26, 20.04.2025
Тренер «Динамо» Кудашов высказался о победе над «Ак Барсом»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» со счетом 4:3 в пятом матче серии плей-офф. Московская команда вела после второго периода 4:1 и едва не упустила победный результат в заключительные 20 минут.

— Равные команды, была обоюдоострая игра. Мы и выиграли, и увидели ошибки, есть возможность их исправить. Не удается удерживать преимущество в счете? Причина в «Ак Барсе». Контролировали себя, да и у «Ак Барса» мало удалений было. Все стараются играть жестко, но понимают, что любое удаление чревато, поэтому контролируем свои эмоции, — сказал Кудашов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая победа над «Ак Барсом» выведет команду Кудашова в полуфинал Кубка Гагарина. Предстоящий матч серии состоится 22 апреля в Казани в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Ак Барс» и «Динамо» дважды обменялись гостевыми победами. В регулярном чемпионате казанцы выиграли оба очных поединка.

Зульфат Шафигуллин

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