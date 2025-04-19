«Зенит-Казань» стал 13-кратным чемпионом России, обыграв в финале «Зенит»

Третий сезон подряд «Зенит-Казань» берет чемпионский титул

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» третий раз в серии обыграл питерский «Зенит» и выиграл чемпионат России по волейболу. Финальный матч закончился победой команды Алексея Вербова со счетом 3:0.

Третья игра серии закончилась в трех партиях — 25:21, 25:16, 25:15.

«Зенит-Казань» стал 13-кратным чемпионом России. Казанская команда третий раз подряд завоевывает золотые медали чемпионата страны. В прошлые два сезона «Зенит-Казань» в финале обыгрывала московское «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем плей-офф казанский «Зенит» не проиграл ни одного матча. На пути к титулу чемпионы Суперлиги обыграли «Кузбасс» (3:0), «Динамо-ЛО» (3:0) и питерский «Зенит» (3:0).

Нынешний матч стал последним для связующего Майки Кристенсона за «Зенит-Казань». Американский волейболист со следующего сезона будет выступать в итальянской «Вероне».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 16:25, 15:25)

Зульфат Шафигуллин