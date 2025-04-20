«Ак Барс» проиграл в пятом матче серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
Теперь «бело-голубые» ведут в серии со счетом 3:2
«Ак Барс» проиграл в Москве «Динамо» со счетом 3:4 в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина впервые в сезоне уступила «бело-голубым» в гостях.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Семен Терехов, Дмитрий Яшкин и Ник Петан. У «Динамо» голы забили Артем Сергеев, Никита Гусев, Артем Швец-Роговой и Артем Михеев. «Ак Барс» после четырех пропущенных шайб во втором периоде заменил вратаря Тимура Билялова на Амира Мифтахова.
Счет в серии стал 3:2 в пользу московского «Динамо». Следующая победа выведет «бело-голубых» в третий раунд Кубка Гагарина. «Ак Барсу» больше нельзя проигрывать команде Алексея Кудашова.
Следующая игра серии пройдет 22 апреля в Казани в 19.00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл все три предыдущих матча в Москве против «Динамо» — 6:5, 5:3 и 2:0.
«Динамо» М — «Ак Барс» — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Голы:
1:0 Сергеев (Ильенко, 02:06)
1:1 Терехов (Семенов, Яшкин, 03:11)
2:1 Гусев (Уил, Пыленков, 15:17, 5х4)
3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев, 27:24)
4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили, 36:01)
4:2 Яшкин (Миллер, Галимов, 48:00, 5х4)
4:3 Петан (О'Делл, Яшкин, 59:39, 6х5)
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