Тренер «Динамо» Кудашов поблагодарил Бога после победы над «Ак Барсом»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поблагодарил Бога после победы в серии над «Ак Барсом» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В решающей игре в Казани московская команда победила со счетом 6:1.

— Хочу поблагодарить Бога за то, что он дал нам в этой сложной серии удачу и победу. Хочу поблагодарить игроков «Ак Барса» за эту серию, каждая игра была качелями. Благодарю наших игроков за самоотверженность, самоотдачу. И наших болельщиков, которые поддерживали нас не только в Москве, но и по всей стране. Серия была очень сложной, в каких-то матчах нам сопутствовала удача, мы находили пути для побед, — сказал Кудашов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Московское «Динамо» выиграло серию у казанского «Ак Барса» со счетом 4:2. С таким же результатом команда Кудашова победила ранее в первом раунде питерский СКА (4:2). В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором». Первые матчи полуфинальной серии стартуют 28 апреля.



«Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в 2025 году. Ранее казанская команда заняла пятое место в регулярном чемпионате КХЛ в Восточной конференции. «Ак Барс» не выигрывает Кубок Гагарина на протяжении семи лет подряд.

Зульфат Шафигуллин