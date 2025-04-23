Эксперт: «Гатиятулин слишком часто прислушивался к Билялетдинову»

Фото: Динар Фатыхов

Известный хоккейный тренер Владимир Крикунов оценил влияние Зинэтулы Билялетдинова на тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в Кубке Гагарина. Тренерский штаб казанцев обращался за консультацией к экс-рулевому «барсов» во время плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Крикунов считает, что Гатиятулину следовало минимизировать контакты с Билялетдиновым. По словам эксперта, тренеры ставят своим командам разный стиль игры.

— Возможно, Гатиятулин слишком часто прислушивался к Билялетдинову. Потому что он авторитет, чего уж говорить. И потом, команду подбирал не Билялетдинов, она была подобрана под Гатиятулина, и я думаю, ему надо было самому побольше руководить игрой. У Билялетдинова команда играла в один хоккей, у Гатиятулина — в другой. Получалось какое-то несочетаемое блюдо, — сказал Крикунов ТАСС.

«Ак Барс» под руководством Гатиятулина вылетел во втором раунде Кубка Гагарина. Накануне казанцы дома проиграли московскому «Динамо» в шестом матче серии со счетом 1:6 и закончили борьбу за трофей. По ходу плей-офф Гатиятулин сообщал, что консультируется с Билялетдиновым. Экс-рулевой «барсов» занимает в клубе пост советника одного из руководителей.

В прошлом сезоне «Ак Барс» с Билялетдиновым выбыли после первого раунда Кубка Гагарина, проиграв в пяти матчах «Автомобилисту» (1:4).



Зульфат Шафигуллин