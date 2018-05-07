Кадыров Азат Рифгатович

Общая информация

Родился 29 августа 1973 года

Образование:

1996 год — Казанский государственный химико-технологический институт по специальности «инженер-электрик»

1999 год — Казанский государственный химико-технологический институт по специальности «государственное и муниципальное управление»

2006 год — Государственный университет управления

Трудовая деятельность:



С 2001 — 2009 гг. — руководитель департамента спортивных сооружений, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

С 2009 -2013 гг. — первый заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция „Казань 2013“.

С декабря 2013 г. — генеральный директор „АНО “Исполнительная дирекция спортивных проектов» (ныне АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»).

Награжден почетной грамотой президента РФ, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (минспорта РФ).

Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан.

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