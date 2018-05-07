Кадыров Азат Рифгатович
Общая информация
Родился 29 августа 1973 года
Образование:
1996 год — Казанский государственный химико-технологический институт по специальности «инженер-электрик»
1999 год — Казанский государственный химико-технологический институт по специальности «государственное и муниципальное управление»
2006 год — Государственный университет управления
Трудовая деятельность:
С 2001 — 2009 гг. — руководитель департамента спортивных сооружений, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
С 2009 -2013 гг. — первый заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция „Казань 2013“.
С декабря 2013 г. — генеральный директор „АНО “Исполнительная дирекция спортивных проектов» (ныне АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»).
Награжден почетной грамотой президента РФ, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (минспорта РФ).
Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420010, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 35
- Телефон: +7(843) 222-07-00
- Email: priemnaya@dspkazan.com
- Сайт: www.dspkazan.com
Дата последнего обновления: 07.05.2018