Защитник «Рубина» Тесленко усомнился в правильности удаления Даку с «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Егор Тесленко усомнился в правильности удаления форварда казанцев Мирлинда Даку в матче с московским «Динамо» (1:3). Футболист был удален в добавленное арбитром время из-за недовольства судейским решением в одном из игровых эпизодов.

Тесленко считает, что нарушение Даку не тянуло на красную карточку.

— Это футбол, это всегда эмоции. За эмоциональную отмашку рукой давать вторую желтую, а потом красную… Мне кажется, этого не стоило делать. Вопросы по судейству? Не знаю, судейство не буду комментировать, — сказал Тесленко «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий казанцев Даку был удален на 94-й минуте встречи за вторую желтую карточку. Теперь албанский футболист пропустит следующий матч команды в РПЛ против «Факела».



Ранее в «Рубине» отметили странное судейство Сергея Чебана. Судья за игру показал четыре желтые и одну красную карточки казанским футболистам, а игроки «Динамо» ни разу не были предупреждены. При этом «Рубину» по ходу матча пришлось провести сразу две замены из-за травм Угочукву Иву и Дардана Шабанхаджая. Подробнее об итогах матча против «Динамо» читайте в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин