Опрос: больше половины казанцев болеют за хоккейные клубы

Фото: Динар Фатыхов

61% казанцев болеют за местную команду в чемпионате России. Чаще всего жители столицы Татарстана предпочитают хоккей (52%), треть — футбол и 7% выбирают волейбол. Об этом свидетельствуют данные исследования OLIMPBET.

Казанцы чаще всего болеют за местный клуб, потому что он является сильным и за ним интересно наблюдать (72%), эффективно решает большие задачи в каждом сезоне (15%) и представляет их родной регион (13%).

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Каждый четвертый житель Казани (29%) следит только за мировым спортом, а 10% — за клуб из другого города. 45% считают, что местные клубы не имеют значительных успехов (45%). Среди причин также указываются, что казанские команды не представлены в любимом виде спорта (14%). Также многие не болеют за местные команды из-за верности другой из детства (28%).

При этом подавляющее большинство опрошенных (90%) считают, что важно хотя бы периодически поддерживать команду из Казани.

Напомним, в число наиболее популярных видов спорта у жителей Казани вошли единоборства (19%), силовые тренировки (18%) и футбол (17%). В ближайшем будущем горожане хотели бы заняться единоборствами (28%), теннисом (24%) и плаванием (18%).