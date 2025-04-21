Губерниев предрек отставку Вяльбе с поста главы ФЛГР

Фото: Динар Фатыхов

Телеведущий Дмитрий Губерниев предрек отставку Елены Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). По его мнению, функционер лишится своей должности до 20 апреля следующего года. В этот день Вяльбе празднует день рождения.

— Пользуясь случаем, поздравляю Елену Валерьевну Вяльбе с днем рождения! Желаю, чтобы в следующем году она отметила день рождения спокойно в кругу друзей, семьи, потому что она уже будет в отставке. Президентом Федерации лыжных гонок России стану я. Елена Валерьевна сможет спокойно заниматься семьей, здоровьем, — заявил Губерниев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Елена Вяльбе занимает пост президента Федерации лыжных гонок России с 2010 года. Нынешний срок является уже третьим для нее в должности главы ФЛГР.



В 2010 году выборы президента организации прошли со скандалом. Вяльбе была избрана в безальтернативном режиме, два других претендента сняли свои кандидатуры после рекомендации Министерства спорта России отложить выборы. В итоге выборы все равно состоялись в июне 2010 года.

Ранее Губерниев подвергал критике судейство на чемпионате России и выражал сомнения в подлинности диплома о высшем образовании президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Телеведущий намерен побороться за пост главы ФЛГР на выборах в 2026 году.

Зульфат Шафигуллин