«Рубин» проиграл в Москве «Динамо» с удалением Даку

Фото: Динар Фатыхов

«Динамо» обыграло в Москве казанский «Рубин» со счетом 3:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова проиграла обе игры с «бело-голубыми» в текущем сезоне.

В составе «Динамо» два гола забил Ярослав Гладышев, для которого матч стал 100-м за московский клуб, еще один — Бителло. У «Рубина» единственный забитый мяч в активе Руслана Безрукова. У казанцев из-за перебора желтых карточек игру пропускал защитник Илья Рожков.

В добавленное время матча судья удалил нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо» набрало 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» остался с 36 баллами, с казанцами по очкам сравнялся «Ростов». Команды делят между собой седьмую строчку в РПЛ.

Следующий матч «Рубин» проведет 27 апреля в Казани против «Факела» в 19.00 по московскому времени. «Динамо» в 26-м туре сыграет 26-го числа с «Зенитом» в Москве.

В первом круге «Рубин» проиграл «бело-голубым» со счетом 0:4.

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1, 2:0)

Голы:

1:0 — 23, Гладышев (Касерес)

1:1 — 25, Безруков (Даку)

2:1 — 61, Гладышев

3:1 — 90+, Бителло.

Зульфат Шафигуллин