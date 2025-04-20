«Рубин» проиграл в Москве «Динамо» с удалением Даку
«Динамо» обыграло в Москве казанский «Рубин» со счетом 3:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова проиграла обе игры с «бело-голубыми» в текущем сезоне.
В составе «Динамо» два гола забил Ярослав Гладышев, для которого матч стал 100-м за московский клуб, еще один — Бителло. У «Рубина» единственный забитый мяч в активе Руслана Безрукова. У казанцев из-за перебора желтых карточек игру пропускал защитник Илья Рожков.
В добавленное время матча судья удалил нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
«Динамо» набрало 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» остался с 36 баллами, с казанцами по очкам сравнялся «Ростов». Команды делят между собой седьмую строчку в РПЛ.
Следующий матч «Рубин» проведет 27 апреля в Казани против «Факела» в 19.00 по московскому времени. «Динамо» в 26-м туре сыграет 26-го числа с «Зенитом» в Москве.
В первом круге «Рубин» проиграл «бело-голубым» со счетом 0:4.
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1, 2:0)
Голы:
1:0 — 23, Гладышев (Касерес)
1:1 — 25, Безруков (Даку)
2:1 — 61, Гладышев
3:1 — 90+, Бителло.
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