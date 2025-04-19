Пустозеров отправился с «Ак Барсом» в Москву на пятый матч с «Динамо»

«Ак Барс» опубликовал список хоккеистов, отправившихся в Москву на пятый матч серии с «Динамо» в Кубке Гагарина. Игра состоится 20 апреля в 19:00 по московскому времени.

Вместе с командой отправились три вратаря, девять защитников и 16 нападающих. С основным составом в Москву полетел форвард Алексей Пустозеров, пропустивший два последних матча серии из-за простуды.

Защитник Никита Евсеев остался в Казани, несмотря на восстановление от травмы. Нападающие Егор Коршков и Семен Терехов попали в состав «Ак Барса» на поездку в Москву.



Счет серии после четырех матчей равен 2:2, команды обменялись двумя гостевыми победами.

Зульфат Шафигуллин