«Ак Барс» сыграет в Москве с «Динамо» в 450-м матче Гатиятулина в КХЛ

После четырех игр счет равный — 2:2

«Ак Барс» сыграет в Москве с «Динамо» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в 19.00 по московскому времени. Игра была перенесена на более позднее время из-за матча футбольного «Рубина».

После четырех матчей счет в серии равный — 2:2, команды обменялись двумя гостевыми победами. «Ак Барс» дважды победил в Москве — 5:3, 2:0, «Динамо» взяло реванш в Казани — 3:1, 3:2.

Накануне казанская команда отправилась в столицу. Вместе с основным составом поехали нападающие Алексей Пустозеров и Егор Коршков, пропустившие последние матчи «Ак Барса». Защитник Никита Евсеев, восстановившийся после травмы, остался вне заявки.

Матч станет 450-м в КХЛ для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Сейчас в его активе 449 игр в статусе рулевого команд лиги.

В прямом эфире матч в Москве покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ в 19.00 по московскому времени. Также в воскресенье сыграют «Трактор» и минское «Динамо» в Челябинске, где счет в серии 3:1 в пользу челябинцев.

Зульфат Шафигуллин