Форвард «Автомобилиста» Да Коста назвал причину поражения от «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста назвал причину поражения от «Ак Барса» в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда из Екатеринбурга вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда. В решающей, седьмой игре серии «Автомобилист» проиграл дома «Ак Барсу» со счетом 1:2 во втором овертайме.

— Плей-офф сводится к мелким деталям, удаче и сосредоточенности. К сожалению, нам не очень повезло, и проигрыш дома на нашей новой арене перед нашими болельщиками был очень болезненным, — цитирует Да Косту официальный сайт клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Автомобилист» финишировал в регулярном чемпионате КХЛ на четвертом месте в Восточной конференции. В плей-офф команда остановилась в первом раунде. В прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Да Коста в нынешнем сезоне забросил 15 шайб и отдал 46 голевых передач в 73 матчах.

Зульфат Шафигуллин