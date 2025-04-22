Перасович: «Автодор» в отличной форме и представляет серьезную угрозу в плей-офф

Фото: Мария Зверева

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился своими ожиданиями в преддверии первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против саратовского «Автодора». Его слова передает пресс-служба клуба.

— «Автодор» набрал отличную форму и прошел апрель без поражений. Саратовцы показывают баскетбол высокого уровня. В их составе шесть качественных легионеров, которые набирают более 10 очков за игру. К тому же у них очень хороший тренер. Думаю, нас ждет непростая четвертьфинальная серия, — заявил Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что 23 апреля УНИКС стартует в плей-офф Единой лиги ВТБ матчем против «Автодора» в казанском «Баскет-холле». В регулярном чемпионате все четыре очные встречи завершились победой «бело-зеленых».

«Реальное время» подготовило материал, в котором вспоминает путь УНИКСа к плей-офф, включая установление рекордов в «регулярке» и расставание с ключевыми игроками.

Рената Валеева