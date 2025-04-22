КХЛ признала ошибку судей в пользу «Ак Барса» в седьмом матче с «Автомобилистом»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала ошибку судей в пользу «Ак Барса» в решающем матче серии плей-офф с «Автомобилистом». Об этом сообщил директор уральского клуба Максим Рябков.

Седьмой матч серии первого раунда закончился победой «Ак Барса» во втором овертайме. По итогам игры «Автомобилист» отправил в лигу жалобу на работу судей по трем эпизодам. КХЛ признала ошибку лишь в одном из них.

— Ответ из КХЛ пришел, что было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой Эрика О'Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме, — заявил директор «Автомобилиста» Рябков.

Напомним, что «Ак Барс» стал предпоследним участником второго раунда Кубка Гагарина — 2025, одержав победу над «Автомобилистом». Тренерский штаб может занести себе в актив выход во второй раунд турнира. В решающем матче казанцы забросили обе шайбы в большинстве, качественно сыграл вратарь Тимур Билялов, а ошибки в обороне были единичными. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин