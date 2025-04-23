УНИКС стартует в плей-офф Единой лиги матчем с «Автодором» в Казани

Фото: Мария Зверева

УНИКС сыграет в Казани с саратовским «Автодором» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра состоится в казанском «Баскет-холле» в 19.00 по московскому времени.

УНИКС пробился в плей-офф с третьего места по итогам регулярного чемпионата. «Автодор» финишировал в «регулярке» на шестой позиции. В нынешнем сезоне УНИКС четыре раза обыграл саратовцев — 84:54, 86:68, 84:58 и 73:71.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Четвертьфинальные серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд. УНИКС первые две игры проведет в Казани — 23 и 25 апреля, а 28 апреля сыграет в Саратове. При необходимости будут организованы дополнительные матчи для выявления победителя пары.

В прямом эфире стартовую игру УНИКСа в плей-офф можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ в 19.00 по мск.

Подробнее об итогах регулярного чемпионата для УНИКСа читайте в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин