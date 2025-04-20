Гатиятулин объяснил причину поражения «Ак Барса» от «Динамо»

«Ак Барс» проиграл в пятом матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил поражение от «Динамо» в пятом матче серии плей-офф. Казанцы уступили со счетом 3:4, едва не сравняв на последних секундах игры.

Гатиятулин заявил, что «Ак Барс» провел худший второй период за всю серию с «Динамо».

— Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Как минимум не уступаем сопернику, кроме как в фокусе на каждом игровом эпизоде. Мы были уже на краю, правильно тогда отреагировали. Второй период сегодня был худшим за всю серию. Тем не менее, в перерыве мы поговорили, донесли до ребят, что нужно делать. Команда правильно отреагировала, в третьем периоде перестроилась, с этим настроем пойдём в следующий матч, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» проигрывает московскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2:3. Еще одно поражение станет для казанской команды фатальным. Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани в 19.00 по московскому времени. Ранее команды обменялись двумя гостевыми победами.



В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в пяти матчах «Автомобилисту».

Зульфат Шафигуллин