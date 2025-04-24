Черногорский игрок «Рубина» Вуячич высказался за получение гражданства России

Защитник сборной Черногории Вуячич не против получения российского гражданства

Фото: Динар Фатыхов

Черногорский защитник казанского «Рубина» Игор Вуячич заявил, что не против возможности получить российское гражданство. По словам футболиста, черногорцы и русские являются братскими народами.

— Желание получить паспорт РФ? Не знаю, сколько я еще буду играть в России. Но если брать в целом, то почему нет? Черногорцы и русские — братские народы. Не вижу в получении российского гражданства никаких проблем, — сказал Вуячич Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вуячич выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя из сербского «Партизана». В отсутствие полузащитника Олега Иванова черногорец выполняет роль капитана казанской команды.

В последние годы иностранные спортсмены стали чаще получать российское гражданство. Эксперты объясняют такую тенденцию желанием иностранцев и клубов сократить расходы на налоги, а также обойти лимит на легионеров. В Российской премьер-лиге (РПЛ) установлено ограничение на одновременное нахождение свыше восьми иностранных футболистов на поле.

Зульфат Шафигуллин