Черногорский игрок «Рубина» Вуячич высказался за получение гражданства России
Защитник сборной Черногории Вуячич не против получения российского гражданства
Черногорский защитник казанского «Рубина» Игор Вуячич заявил, что не против возможности получить российское гражданство. По словам футболиста, черногорцы и русские являются братскими народами.
— Желание получить паспорт РФ? Не знаю, сколько я еще буду играть в России. Но если брать в целом, то почему нет? Черногорцы и русские — братские народы. Не вижу в получении российского гражданства никаких проблем, — сказал Вуячич Sport24.
Вуячич выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя из сербского «Партизана». В отсутствие полузащитника Олега Иванова черногорец выполняет роль капитана казанской команды.
В последние годы иностранные спортсмены стали чаще получать российское гражданство. Эксперты объясняют такую тенденцию желанием иностранцев и клубов сократить расходы на налоги, а также обойти лимит на легионеров. В Российской премьер-лиге (РПЛ) установлено ограничение на одновременное нахождение свыше восьми иностранных футболистов на поле.
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