В казанском Кремле прокомментировали переход экс-главы Минстроя в Миндортранс Татарстана

Фото: tatarstan.ru (на фото - Фарит Ханифов)

Лилия Галимова прокомментировала назначение бывшего министра строительства РТ Фарита Ханифова на должность руководителя Миндортранса республики. Человек, имеющий серьезный опыт вообще в строительной сфере, еще до работы в Минстрое, будет весьма полезен на новой должности, отметила руководитель пресс-службы президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (на фото — Лилия Галимова)

Она сообщила, что в аттестационную комиссию входили премьер-министр республики, вице-премьеры, а также сотрудники аппарата президента РТ. Галимова рассказала, что президент Татарстана Рустам Минниханов организовал интересный формат встреч. Все руководители ведомств представили своих заместителей, которые рассказали о своем опыте и планах.

«По всем замам такая работа прошла, за исключением Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и Министерства транспорта и дорожного хозяйства, потому что пришли новые люди и будут формировать пул заместителей», — отметила Лилия Галимова.

Она сообщила, что Рустам Минниханов поставил всем руководителям задачу работать общей командой и обратил особое внимание на межведомственное взаимодействие.