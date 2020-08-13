Калимов Олег Викторович

Общая информация

Родился в г. Казань 18.11.1974 г.

Образование



01.09.1993 г. — 30.06.1994 г. Учеба, Высшее профессиональное училище №4 (ВПУ — 4)



Трудовая деятельность



06.07.1992 г. — 06.05.1993 г. Токарь 4 разряда, Казанское вертолетное производственное объединение.

07.02.1994 г. — 28.07.2002 г. МВД Республики Татарстан, Кировское РУВД г. Казани

12.07.2002 г. — 22.04.2008 г. Директор, ООО «ЕвроМеталлоТорг»

23.04.2008 г. — 10.11.2014г. Директор, ООО «Управляющая компания «Заречье»

11.11.2014 г. — по настоящее время Директор, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района».

Дата последнего обновления: