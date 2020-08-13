Калимов Олег Викторович
Общая информация
Родился в г. Казань 18.11.1974 г.
Образование
01.09.1993 г. — 30.06.1994 г. Учеба, Высшее профессиональное училище №4 (ВПУ — 4)
Трудовая деятельность
06.07.1992 г. — 06.05.1993 г. Токарь 4 разряда, Казанское вертолетное производственное объединение.
07.02.1994 г. — 28.07.2002 г. МВД Республики Татарстан, Кировское РУВД г. Казани
12.07.2002 г. — 22.04.2008 г. Директор, ООО «ЕвроМеталлоТорг»
23.04.2008 г. — 10.11.2014г. Директор, ООО «Управляющая компания «Заречье»
11.11.2014 г. — по настоящее время Директор, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 103
- Телефон: (843) 562-16-88
- Email: info@ukmos-kzn.ru
- Сайт: www.ukmos-kzn.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020