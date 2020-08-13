Список персон

Калимов Олег Викторович

ЖКХ услуги
Калимов Олег Викторович
Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Родился в г. Казань 18.11.1974 г.

Образование

01.09.1993 г. — 30.06.1994 г. Учеба, Высшее профессиональное училище №4 (ВПУ — 4)

Трудовая деятельность

06.07.1992 г. — 06.05.1993 г. Токарь 4 разряда, Казанское вертолетное производственное объединение.
07.02.1994 г. — 28.07.2002 г. МВД Республики Татарстан, Кировское РУВД г. Казани
12.07.2002 г. — 22.04.2008 г. Директор, ООО «ЕвроМеталлоТорг»
23.04.2008 г. — 10.11.2014г. Директор, ООО «Управляющая компания «Заречье»
11.11.2014 г. — по настоящее время Директор, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 103
  • Телефон: (843) 562-16-88
  • Email: info@ukmos-kzn.ru
  • Сайт: www.ukmos-kzn.ru

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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