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ООО Управляющая компания Уют Плюс

Общая информация

Основным видом экономической деятельности ООО «УК „Уют Плюс“ является управление жилым фондом, т.е. обеспечение бесперебойной и качественной работы инженерного оборудования эксплуатируемого жилого фонда, обеспечение граждан коммунальными и жилищными услугами, соблюдение правил и норм технической эксплуатации и санитарного содержания жилого фонда, оперативность в ликвидации аварийных ситуаций.

Основной задачей ООО „УК “Уют Плюс» является профессиональное управление многоквартирными домами с прилегающей к ним территорией.

ООО «УК „Уют Плюс“ действует на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг Приволжского района города Казани.

Руководитель — Тимерханов Ислам Альбертович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420129, г.Казань, ул.Кул Гали, 27
  • Телефон: (843) 524-75-01
  • Email: uk-uytplus@yandex.ru
  • Сайт: http://ук-уют-плюс.рф

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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