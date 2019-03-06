Рафика Мухаметшина сняли с поста ректора Болгарской исламской академии

Рафик Мухаметшин покинет пост ректора Болгарской исламской академии. Учебное заведение возглавит 38-летний Данияр Абдрахманов, возглавляющий НИИ религиозной безопасности и развития исламского образования Башкирского государственного педагогического университета.

Мухаметшин сможет вернуться к обязанностям ректора Российского исламского института, передает «Татар-информ». Со времени избрания ректором БИА он совмещал две должности.

«Рафик Мухаметшин еще при назначении говорил, что ему будет сложно вести два учебных заведения. До этого времени искали нового ректора», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы Болгарской исламской академии Алмаза Ахметзянова.

Он отметил, что пока решение принималось только на собрании учредителей и не задокументировано.

По словам Ахметзянова, в собрании участвовали Камиль Самигуллин от ДУМ РТ, Талгат Таджуддин от ЦДУМ РФ и Рушан Аббясов от ДУМ России.

Напомним, что накануне Таджуддин встречался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который вручил ему орден «Дуслык». Такой же орден в понедельник получил и президент Болгарской академии Камиль Исхаков.