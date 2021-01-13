Ректор Болгарской исламской академии отказался комментировать информацию о своем уходе

Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов не стал комментировать корреспонденту «Реального времени» информацию о своей возможной отставке.

Сообщения об уходе 40-летнего Абдрахманова с должности, которую он занял в марте 2019 года, распространяются в пабликах и мессенджерах. Источники «Реального времени» отмечают, что о предстоящей отставке было известно еще в декабре прошлого года.

Фото: bolgar.academy

Возможным преемником Абдрахманова может стать Айнур Тимерханов, который на данный момент занимает пост проректора академии.

Напомним, в марте 2019 года Данияр Абдрахманов сменил на посту ректора БИА Рафика Мухаметшина. Последний смог вернуться к обязанностям ректора Российского исламского института.

