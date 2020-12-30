Почему Устюгова дисквалифицировали, а «Спартак» нет?

Не тот позор нашло в России WADA

Завершение чемпионата Европы по гандболу подвело черту под международной спортивной повесткой 2020 года. Остается только молодежный чемпионат мира по хоккею, итоги которого предстоит подвести в начале 2021-го. А мы тем временем сделали подборку самых вопиющих провалов российского спорта в году уходящем.

Дисквалификация Евгения Устюгова



Лишение золотых медалей биатлониста Евгения Устюгова и эстафетной сборной России на Олимпиаде в Ванкувере-2010. Если Устюгов и был виноват, то это лишний повод задать вопросы тогдашнему руководителю федерации биатлона России Михаилу Прохорову (2008—2014 гг.). При его непосредственном руководстве биатлоном страны кривая достижений резко пошла вниз. При Прохорове россияне завоевали 13 медалей чемпионатов мира. Если рассматривать такой же шестилетний период до него (2002—2008), то медалей было 35.

Зато массово увеличилось количество допинг-скандалов: Альбина Ахатова, Александр Логинов, Ирина Старых, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, теперь, как считается, Устюгов. Прямо во время гонки на чемпионате мира 2011 года был уволен главный тренер сборной Анатолий Хованцев и вместо него принят на работу немецкий пустобрех Вольфганг Пихлер. Считавшийся человеком, который на генетическом уровне не переваривает допингистов. Что не помешало затем обвинить в приеме допинга практически весь состав женской команды, тренировавшейся под его началом. То есть, по логике, сборной руководил признанный борец с запрещенными веществами, тренировавший Вилухину, Зайцеву и Романову, которые трескали допинг за обе щеки. Абсурд? Для руководства WADA и МОК все логично. Позор? Для спортивного руководства России — привычная ситуация, требующая только поисков стрелочника, на которого можно было бы свалить прошлые, нынешние, да и будущие косяки. Так и живем…

Все это и горько, и постыдно одновременно. Наше издание уже писало об ангажированности МОК даже в годы могущества Советского Союза. Неудивительно, что он топчется на России сейчас. Но мерзостна в этом случае не привычная ситуация влияния на нас извне, а непрекращающаяся грызня «башен Кремля» и преступное бездействие чиновников Минспорта и ОКР.

Фото: pressball.by

Позориться в Японии нам привычно. Еще с Николая Второго

Самый главный российский позор 2020-го отложен на один год. Это Олимпиада в Японии, куда российская сборная не была допущена по решению международного антидопингового агентства. Под нейтральным флагом будут стартовать отдельные спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым скандалам. Российские спортсмены, которых не допустили до Пхенчхана-2018 (лыжники Максим Вылегжанин, Александр Легков, Сергей Устюгов, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и еще 103 человека) могли бы в красках рассказать о логичности и прозрачности этой процедуры.

Московский «Спартак». Для отдельных любителей спорта все неудачи российского футбола связаны с тем, что в стране мало частных клубов. Так вот же, пожалуйста, «Спартак» уже давно находится в частном владении — с 2000 года, когда он был куплен Андреем Червиченко. Уже два десятка лет «красно-белые» не «народная команда». Мы уже вспоминали в одном из материалов итоги руководства Червиченко и Леонида Федуна, особенно последнего, поскольку он владеет клубом в четыре раза дольше. Но рамки нынешнего материала заставляют нас вспоминать только 2020-й. А это Гус Тиль, Андреас Шюррле и Александр Кокорин в составе, Доменико Тедеско на тренерском мостике, Томас Цорн и Шамиль Газизов на административно-руководящей должности в рубрике «люди, которых мы потеряли». Вопрос не в их перемещениях, а в скорости, даже хаотичности, что свидетельствует о том, что принципы планирования и стратегии в клубе закинули на антресоли. Как результат, седьмое место в сезоне 2019/2020 (33 очка отставания от чемпиона и 8 очков преимущества над командой, вылетевшей из Премьер-лиги). Нынешний результат выглядит приличнее, третье место. Правда, на четвертом стоит «новодел» Ротенбергов под названием «Сочи», а пятым идет ФК «Ростов» тренера Валерия Карпина, от которого Федун отказался за профнепригодностью. Между тем Карпин с «Ростовом» опять пятый, как и в прошлом сезоне, правда, распродав едва ли не всех своих лидеров.



Небольшое количество событий 2020 года позволяет не только перечислить наиболее запоминающиеся из них, но и попытаться осмыслить. Так вот, возвращаясь к дилемме преимуществ частного или бюджетного спорта. Государственное администрирование громоздкое и неповоротливое. Система сдержек и противовесов не позволяет принимать, с одной стороны, быстрые, с другой — необдуманные решения. Частнику в этом плане проще, он думает и принимает решение в «одно лицо» и рубит головы, которые даже не успевают отрасти. В итоге у «Спартака» при Федуне 14 главных и 5 и. о. главного тренера за 16 лет — как это похоже на другого частника Прохорова. Уволившего тренера сборной прямо во время гонки.

Единственным дальновидным шагом «Спартака» в уходящем году можно признать непопадание в еврокубки, что позволило клубу и команде позориться только в пределах российского инфопространства.

Фото: spartak.com

Проигрывая, индусы ушли из онлайна и получили золото

Итоги финала Онлайн-Олимпиады по шахматам, когда Индия была объявлена чемпионом вместе с командой России. В момент, когда во многих партиях финала установилось очевидное преимущество российских шахматистов, индусы ушли из онлайна, после чего их также признали чемпионами. Что-то я не припомню, когда какие-либо препятствия извне у российских спортсменов принимались во внимание. Запуталась ленточка во время выступления Ирины Чащиной на Олимпиаде-2004, поскольку в зале включили кондиционеры. Гимнастический козел был установлен на неправильной высоте при попытке Светланы Хоркиной исполнить опорный прыжок. Музыка выключалась при выступлениях наших спортсменов, как на ЧМ-1973 в Чехословакии (Ирина Роднина — Александр Зайцев) и на Олимпиаде 2000 года (сборная по синхронному плаванию). Футбольный матч чемпионата Европы Грузия — Россия был остановлен при счете 0:0 из-за того, что на стадионе дважды гас свет. Но вместо присуждения нам технической победы со счетом 3:0 матч переиграли, и победила Грузия — 1:0, тем самым извлекши из проигрышной ситуации максимальную выгоду. Любопытно, что 10 лет спустя министром энергетики страны стал бывший футболист Каха Каладзе, участник тех двух матчей 2002 и 2003 годов.

Наоборот, различные нарушения регламента всегда трактовались против россиян, вспомним о переигровках матчей футбольных еврокубков «Спартак» — «Сьон», «Тироль» — «Локомотив». Понятно, что сам уровень шахматной Онлайн-Олимпиады пока еще не позволяет относиться к этим соревнованиям серьезно, и руководство ФИДЕ во главе с Аркадием Дворковичем поступило, исходя из принципа «как бы чего не вышло». Но спортивная дипломатия должна исходить из других принципов, а именно борьбы за права своих спортсменов.

В России раз в десять лет принимают жизненно важные решения. Одно правильное, другое — нет. Так и в 2010 году Юрий Лужков был лишен доверия, а Анатолий Чубайс назначен руководителем «Роснано». В 2020-м Чубайса сняли с этого поста, а какое решение в этом году было правильным, мы определим в 2030-м.

Фото: spbvedomosti.ru

Вы уже начали привыкать к косякам наших футболистов?

Самым запоминающимся провалом российского спорта в уходящем году были итоги выступления футболистов на международной арене. Казалось бы, ранний вылет из еврокубков 2019 года оставил тот позор прошлому году, но «нет препятствий патриотам». Нынешние делегаты в еврокубки (практически те же, что и в 2019-м) усиленно пробивали дно, углубляя его до Марианской впадины. Началось с отборочного этапа, в котором умудрились вылететь московское «Динамо» (препятствием стала грузинская команда) и «Ростов» (вылетевший от команды из Израиля). Затем «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», добравшиеся до группового этапа Лиги чемпионов, а также ЦСКА, обосновавшийся в Лиге Европы, выдали замечательный сценарий для мазохистов: одна победа в 24 матчах.

Видео Артема Дзюбы. Казалось бы, ролик о том, как капитан сборной России коротает время между матчами, уже начало забываться, но Ольга Богословская и «Матч ТВ» актуализировали его на ежегодной пресс-конференции президента страны. На которую, есть подозрение, приглашаются исключительно те журналисты, на чьем фоне Владимир Путин выглядит еще умнее.

Многое уже сказано, поэтому «помним… недоумеваем». Недоумеваем от того, что WADA могла бы осчастливить российских болельщиков, найдя допинг у наших футболистов, а не выявлять его у Романа Еременко, россиянина, выступающего за Финляндию. Вот предварительный список кандидатур на дисквалификацию до конца их карьер: Кокорин, Мамаев, Смолов, да и, собственно, Дзюба.

Неудивительно, что собравшись из разных команд в одну сборную, наши футболисты не искали путь наверх, а старательно долбили дно, куда пикирует в последнее время наш национальный футбол. Восклицательной кляксой сезона стало поражение от Сербии со счетом 0:5.