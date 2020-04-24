МОК поддерживал нацистов и эсэсовцев при жизни Гитлера и после

«Благодаря» этой поддержке НОК СССР был создан на год позже запланированного

Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1973-058-04 / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org (фон Хальт второй слева, далее Гейдрих, Гиммлер, Далюге и Вольф)

23 апреля 1951 года был создан Национальный олимпийский комитет СССР. Он мог быть создан и ранее, но 70 лет назад Международный олимпийский комитет требовал у нашей страны освобождения видного нациста. О том, как трепетно МОК относился к нацистам как до начала Второй мировой войны, так и по ее окончании, — в историческом материале «Реального времени».

Почему Гитлер прилетел на похороны президента МОК?



Спорт вне политики — это весьма спорное утверждени и первое доказательство тому датировано 1920 годом. Годом ранее по условиям Версальского мирного договора страны-победительницы Англия и Франция как могли изгалялись над проигравшими в Первой мировой войне Германией и Австро-Венгрией, ущемляя их территориально, финансово, морально и даже в спортивном плане. В частности, Германия была лишена права стартовать на трех Олимпиадах — летней 1920 года, зимней и летней 1924-го. Кстати, Австро-Венгрия была лишена права стартовать только на Олимпиаде 1920 года. Запрет коснулся австрийцев и венгров, в то время как спортсмены Чехословакии спокойно соревновались, хотя сама страна их была образована только в 1918 году (а до того входила в состав Австро-Венгрии, будучи такой же участницей Первой мировой, как и соседи).

С 1928 года немецкие спортсмены включились в олимпийское движение, причем часть спортсменов приняла участие и во Всесоюзной Спартакиаде СССР, которая стартовала 12 августа, сразу же после завершения летней Олимпиады в Амстердаме. Это были времена Веймарской республики, либеральной, но полной недостатков: безработицы, инфляции, бедности. Именно поэтому олимпийскому чемпиону-1928 Курту Хельбигу федерация тяжелой атлетики не смогла оплатить перелет на Олимпиаду 1932 года в США. Впрочем, не только ему. В Амстердаме-1928 стартовали 296 немецких спортсменов, в заокеанском Лос-Анджелесе-1932 — всего 144, меньше половины. Зато на домашней Олимпиаде в Берлине количество немцев было рекордным (431 в летней программе и 55 на зимней Олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене).

И вот тут нужно сказать пару слов о трех высокопоставленных чиновниках МОК, чью историческую деятельность следует оценивать очень неоднозначно. Тогдашний президент МОК Анри де Байе-Латур дал согласие на проведение Олимпиад в Германии еще при Веймарской республике, но в дальнейшем он закрыл глаза на политические процессы, которые начались при Адольфе Гитлере — гонения на евреев и цыган, запрет профсоюзов и компартии, организацию концлагерей. Гитлер затем ответил «любезностью», организовав в 1942 году торжественные похороны де Байе-Латура на территории оккупированной его войсками Бельгии. В этой церемонии принимал участие и он сам, и приближенные к нему лица, в том числе президент НОК нацистской Германии Карл Риттер фон Хальт. Один из ближайших сподвижников Гитлера, он был членом НСДАП и СА, на зимней Олимпиаде 1936 года в Гармиш-Партенкирхене возглавлял оргкомитет, а на летней в Берлине был сопредседателем, разделяя хлопоты по организации с самим Йозефом Геббельсом.

Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене (6 февраля 1936). Фото Bundesarchiv, R 8076 Bild-0019 / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

МОК торговался с руководством СССР за нациста и сподвижника Геббельса

По окончании войны фон Хальт был арестован и сидел в Бухенвальде, поскольку числился не просто «пособником», он сам был видным нацистом. Но сидел не так чтобы долго. В 1950 году президент МОК Сигфрид Эдстрём и видный член МОК Эйвери Брендедж (который затем сменил Эдстрёма на посту президента) начали кампанию за освобождение фон Хальта. Они выдвинули это в качестве условия для переговоров о вступлении в МОК Советского Союза. В январе 1950 года фон Хальт был освобожден, через 15 месяцев СССР приняли в МОК.

А фон Хальт снова стал президентом НОК своей страны (уже под названием ФРГ) и начал работу по созданию Олимпийской команды со своим коллегой из ГДР Куртом Эделем. В дальнейшем бывший нацист был почетным президентом НОК Германии и Международной федерации гандбола. В 1958 году его именем был назван стадион в Гармиш-Партенкирхене.

Отмечен олимпийской наградой и вице-чемпион Олимпиады в прыжках в длину Луц Лонг, который погиб в 1943 году, воюя в чине оберефрейтора под командованием знаменитого танкового генерала Эрвина Роммеля. После смерти он стал обладателем олимпийской медали Пьера де Кубертена. Который, кстати, также выступал в качестве пропагандиста нацистской Германии. Основатель современных Олимпиад собирался завещать Третьему рейху права на свои книги, а в своем выступлении по немецкому радио назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи».

Тренер футбольной сборной Германии шарфюрер СА Отто Нерц — один из немногих, кто умер в концлагере. Любопытное отступление от темы: у некоторых подопечных Нерца также была трагическая судьба: экс-сборник Зифлинг скончался в 27 лет от плеврита, экс-сборник Хофман — в 35 от менингита, а дольше всех прожил вратарь по имени Фриц Бухло, скончавшийся в 88. Нерца на посту главного тренера Бундесманшафт сменил Зепп Хербергер, который и повез сборную на Олимпиаду-1952. Хербергер был членом нацистской партии аж с 1933 года, что не мешало ему оттрубить тренером сборной до 1964 года, получив по акту денацификации категорию «попутчик». Орденоносец, члена зала славы немецкого спорта, почетный житель города Вайнхайма.

Зепп Хербергер (справа) и Освальд Пфау. 1956 год. Фото Bundesarchiv, Bild 183-38701-0032 / Beyer / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Побежденная Германия стартовала на Олимпиаде раньше победившего СССР

В 1950 году, до старта очередных Олимпиад в Осло (зимние) и Хельсинки (летние), представители ФРГ отправили в МОК заявку на участие в Играх. Отдельные страны подняли вопрос о целесообразности выступления спортсменов из бывшей страны-агрессора, но среди них не было представителя СССР, поскольку, напомним, наш НОК включили в олимпийское движение только в 1951 году. В итоге Норвегия собственной властью отстранила от Олимпиады своего конькобежца Финна Ходта, сотрудничавшего с нацистами. Но МОК допустил на игры сборные Германии и Японии без ограничений. И в Осло-1952 сложилась вопиющая ситуация, когда не было страны-победительницы — Советского Союза, а в олимпийском составе Хельсинки-1952 хватало немцев со «смутным» прошлым…

Еще больше фронтовиков-спортсменов из Германии было на летней Олимпиаде. К примеру, Эрвин Кроггель в середине 30-х был занят работой в офисе Главного управления безопасности рейха, будучи одним из лидеров штурмового отряда СС. Его олимпийский дебют состоялся в 1952 году, когда 40-летний Кроггель участвовал в турнире фехтовальщиков. Его товарищем по команде был 42-летний эсэсовец Рихард Либшер.

Барон Гетц фон Мирбах начал войну добровольцем в Испании, в войсках диктатора Франко, затем воевал в ВМФ Германии против союзников, дослужившись до звания капитан-лейтенанта, был награжден железным крестом. В Хельсинки он соревновался в парусном спорте. Гребец Мейнрад Мильтенбергер воевал, был ранен, пленен, сменил автомат на весло и стартовал в гребле на каноэ.

Пловец Херберт Клейн также служил в ВМФ, был взят в плен в 1944 году в Англии, где… продолжил тренировки в качестве пловца. В 1948 году его освободили, и уже спустя 2 года Клейн выиграл «золото» на чемпионате Европы, а затем стал бронзовым призером на Олимпиаде в Хельсинки. Что же это за плен такой был, где так успешно готовили к стартам на международных соревнованиях?

Олимпийский чемпион в конном спорте Герман фон Оппельн-Брониковски под конец войны командовал танковой дивизией. Сдался американцам и при формировании армии ФРГ принимал активное участие в качестве гражданского советника. После чего оказался востребован в спорте, став тренером сборной Канады по конному спорту на Олимпийских играх 1964 года в Токио.

Альфред Шварцман на Олимпийских играх 1936 года. Фото wikipedia.org

Как немцы переписывают истории нацистов

Трехкратный олимпийский чемпион Берлина гимнаст Альфред Шварцман войну начал капитаном, а закончил майором, возглавляя штаб 7-й воздушной дивизии, позже Первой парашютной дивизии. При этом он воевал на Восточном фронте на территории СССР, но, будучи в госпитале на родине, был пленен 9 мая 1945 года солдатами британской армии. Уже через 5 месяцев он был освобожден, что никак не вписывалось в необходимый процесс денацификации и тот факт, что Шварцман воевал в СССР, соответственно, именно советский суд должен был решать вопрос о его наказании-освобождении.

Но англичане освободили Шварцмана, немцы привлекли его к тренировкам, и в 1952 году в 40-летнем возрасте он выиграл серебряную олимпийскую награду в Хельсинки. В 2008 году Шварцман был введен в зал спортивной славы Германии, как и Густав Шефер. Хотя в активе последнего всего одно «золото» Берлина-1936 в академической гребле, затем участие в войне, плен в СССР, где он находился до 1947 года. В 1988 году президент Западной Германии Рихард фон Вайцзеккер наградил вояку орденом «За заслуги перед ФРГ».

Можно сделать скидку на то, что они были солдатами? Во-первых, все-таки не простыми солдатами, судя по званиям и должностям Кроггеля и Либшера, фон Мирбаха и Шварцмана. Во-вторых, почему после Первой мировой войны немцев, австрийцев и венгров отстранили (в общей сложности) от пяти Олимпиад, а после Второй мировой они стартовали сразу же, как захотели, и даже раньше СССР? В-третьих, это далеко не единичные случаи.

При этом современные историки либо замалчивают, либо переписывают страницы истории, связанные с нацизмом. К примеру, в немецкой прессе до сих пор появляются трогательные материалы о двукратном олимпийском чемпионе 1928 года по конному спорту Карле Фридрихе фон Ланген-Парове. Легенда на самом деле звучит трогательно, согласно ей барона фон Лангена похоронили вместе с его любимой лошадью, поскольку он погиб в 1934 году, как раз с нее и упав. А вот в 1941 году в Германии был снят документальный фильм о фон Ланген-Парове, который Геббельс охарактеризовал фильмом «национального значения». Геббельсу было за что восхвалять фон Ланген-Парова, члена нацистской партии с 1930 года и видного деятеля СА. Тем не менее перед Олимпиадой в Рио-2016 немецкая газета «Спортивный час» написала о бывшем нацисте: «После захвата власти в 1933 году он был схвачен (!) национал-социалистами и сыграл главную роль (!) в нацистском пропагандистском фильме «…едет за Германию».

Карл фон Ланген-Паров, 1928 г. Фото wikipedia.org

О чем говорить, если сборную ФРГ на ее первую послевоенную Олимпиаду повез министр спорта страны Вилли Дауме. Это виднейший член МОК с 1956 года, президент оргкомитета Олимпиады в Мюнхене-1972, в его память Международный олимпийский комитет учредил приз Фэйр-плей, церемонию торжественного вручения которого проводили в Казани в 2014 году. Приз Справедливой Игры МОК назвала именем члена нацистской партии с 1937 года. С 1943 года он был информатором службы безопасности рейхсфюрера СС, на его сталелитейном заводе работали военнопленные. Более чем достойная кандидатура для назначения на руководящие посты в ФРГ и МОК с точки зрения поощрения бывших нацистов.

