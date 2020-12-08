Кержаков опять Kerzhakoved. Теперь уже как тренер

«Нефтехимик» обыграл его команду в последнем матче 2020-го, а мы подводим итоги года для нижнекамцев

Первенство ФНЛ отыграло 26 туров и ушло на зимние каникулы. Последний свой матч нижнекамский «Нефтехимик» проводил при минус 15, одолев на домашнем стадионе томскую «Томь» под руководством Александра Кержакова и прервав тем самым шестиматчевую серию поражений. Подробнее об этой встрече и итогах футбольного года для «Нефтехимика» — в материале «Реального времени».

Пока новый тренер «Томи» напоминает Kerzhakoved



Последняя игра «Нефтехимика» в году пришлась на домашнее «свидание» с «Томью», одной из главных неудачниц сезона, что давало возможность скрасить впечатление от провала в конце первого — начале второго круга.

«Томь»-2020 с главным тренером Александром Кержаковым, с одной стороны, какая-то фантасмагория, с другой — она дублирует футбольную карьеру самого Александра. В 2008 году он стал лучшим бомбардиром сборной России в отборочном цикле Евро, куда в итоге не поехал, будучи отцеплен тренерским штабом, который поменял его на Романа «Коуч, держи ответный пас» Адамова. В 2012 году Кержаков стал известен всему миру, при этом его фамилия стала нарицательной, прозвучав в иностранной прессе как Kerzhakoved. Сейчас он одновременно главный тренер юниорской сборной страны (то есть третий в иерархии тренеров РФС) и наставник команды, которая в десяти очках от выхода из зоны вылета. Причем место это занимает брянское «Динамо», пережившее три баранки из-за коронавируса, затем тяжелый процесс становления, но решившее свои проблемы. В том числе обыграв в предыдущем туре «Томь».

Томск, кстати, судьбой своей также напоминает Кержакова. Будучи столицей Сибири в царские времена, город успешно развивался, был центром студенческой и культурной жизни, пока не начали строить Транссибирскую магистраль. Томские ВИПы слишком долго торговались с ее строителями, которые были компанией на паях, и те провели дорогу через Новониколаевск. Он-то и стал со временем столицей Сибири, переименовавшись в советские времена в Новосибирск.

А Томск зачах, превратившись больше в студенческий город, который дважды побеждал в высшей лиге КВН, обыграв в одном из финалов «Четырех татар» из Казани, будущей «столицы чемпионов». Но успешно совмещать спорт и шутки ни одному региону пока еще не удавалось.

Столбик термометра в полдень игры «Нефтехимика» и «Томи» опустился до минус 15. Фото vk.com/fcneftekhimik

Играть в минус 15. Что может быть прекрасней?

По сравнению с работой местного специалиста Василия Баскакова (3 очка после 11 матчей) заметен прогресс, когда очков и матчей поровну — по 14. Но этого результата Кержаков добился с помощью заметного усиления: канадец Ричард Эннин, нигериец Томми Осучукву, а также Евгений Баляйкин, Давид Мильдзихов, Иван Лапшов, игрок юниорской сборной Илья Калачев. Под Кержакова, возглавившего «Томь» 24 сентября, в команду также приглашались Виталий Денисов и Денис Давыдов, появившиеся неделей ранее.

В итоге Давыдов, Калачев, Лапшов, присоединившись к игрокам прошлых сборных России разных возрастов Даниле Буранову и экс-челнинцу Дмитрию Каменщикову, рассчитывают на живительный «эффект «Томи», который позволил ранее перезагрузить свои карьеры Павлу Погребняку, Дмитрию Тарасову, Артему Дзюбе. Правда, экс-рубиновец Баляйкин в Нижнекамск не поехал, будучи удаленным в предыдущей игре.

Столбик термометра в полдень игры «Нефтехимика» и «Томи» опустился до минус 15, дав очередной повод сказать спасибо экс-президенту РФС Сергею Фурсенко. Россия — страна, которую преследуют две беды, как было сказано в позапрошлом веке, и под этим постулатом мы прожили весь век двадцатый. Но двадцать первый век потихоньку устраняет одну, дороги научились класть очень хорошие. Зато… случился футбол.

Между тем новички «Томи» — вовсе не коренные сибиряки. Даже энергично побегав в начале тайма (автор материала играл в далеком 1996-м при минус 26, поверьте, мороз мотивирует на челночный бег), томичи практически ничего не создали. А первый точный удар нанесли по своим воротам. Как и в предыдущей встрече, отличился Иван Лапшов, сотворивший автогол. Хотя его напрягал в этот момент нижнекамец Даниил Кленкин, которого минутами ранее наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев выпустил на замену, но мяч попал в Лапшова от своего партнера, пытавшегося выбить мяч. Повезло, как в свое время в игре с самарскими «Крыльями», когда «Нефтехимик» открыл счет таким же образом. Более того, как в той же игре, второй гол забил Мераби Уридия. Правда, тогда гол не засчитали, зафиксировав минимальный офсайд, заметный только арбитру на линии. Но сейчас передачу Уридии делал защитник «Томи», как в недавней встрече «Локомотива» с «Ред Буллом», когда «отличился» Мурило. Смотрят наши парни еврокубковые матчи, стараются быть в тренде…

Стоит отметить визуально очень неплохое состояние газона на нижнекамском стадионе. В предыдущем матче в Брянске с местным «Динамо» «Томь» вообще месила снег.

2020 год «Нефтехимик» заканчивает на восьмом месте, ближе к середине таблицы, которую никак нельзя назвать «золотой». Фото vk.com/fcneftekhimik

Серия из шести поражений у нас уже была

2020 год «Нефтехимик» заканчивает на восьмом месте, ближе к середине таблицы, которую никак нельзя назвать «золотой». Поскольку словосочетание «золотая» и «серия из нескольких поражений» смотрятся уместно только в истории с «Рубином»-2008, который завершил чемпионский сезон тремя проигрышами. Поражения поражениям рознь, но два из них в Хабаровске и дома с «Оренбургом» были в матчах, где нижнекамцы позволяли соперникам отыграться и одержать волевые победы — то, в чем «Нефтехимик» ранее трудно было упрекнуть. От «Чертаново» получили на 89-й минуте, до этого полчаса отыграв в меньшинстве после удаления (четвертого командного по счету) Дениса Кайкова за две желтые карточки. Можно подумать, что это не «Нефтехимик», а «Филадельфия Флайерс» 70-х годов, которых называли разбойниками с большой дороги. Понятно, что не этим объясняется шестиматчевая проигрышная серия, но влияние удалений на итоговые поражения от «Велеса» и «Чертаново» нельзя не отрицать.

Кстати, ничего страшного в подобных сериях нет. К примеру, подобную переживал «Рубин» ровно 20 лет назад, когда его бросил главный тренер Виктор Антихович. Вытаскивал команду из психологической ямы второй тренер Александр Афонин, а в итоге казанцы финишировали на достойном седьмом месте.

Первая половина сезона «Нефтехимика» в ФНЛ ознаменовалась еще и разбросом результатов, таких как «Нефтехимк» — «Спартак 2» — 0:1, «Нефтехимик» — «Краснодар 2» — 5:0, «Краснодар 2» — «Спартак 2» — 7:0. Будет чем скрасить сожаление от того, что нижнекамцы вывалились из группы претендентов на выход в Премьер-лигу.

Не боремся за Премьер-лигу? Ну и слава Богу

А может быть, стоит сказать — и слава Богу? Поскольку тем самым «Нефтехимик» оградит себя от борьбы за место в РПЛ. Все познается в сравнении и расставляется временем по своим местам. И это время демонстрирует, что коррупционные цветочки во времена СССР преобразовались в российские ягодки, которые сейчас выросли до размеров ягодок-арбузов.

Коррупция в футболе была всегда. Даже во времена Советского Союза с его строгой отчетностью («социализм — это учет»). Тем не менее использовались лазейки с теми же заменами в конце игры, которые наивным болельщикам объясняли тем, что «надо потянуть время». На самом деле надо было заработать премиальные, которые до вышедших на замену не доходили. Либо доходили не в полной мере, уходя на «поощрение» судей или соперников.

Федун последние десять лет развлекается тем, что подписывает и выгоняет из клуба и команды тренеришек и директоришек. Фото: rfs.ru

Сейчас коррупция мимикрировала, приобретя другие очертания, которые ранее назвали бы скорее бесхозяйственностью. К примеру, рассмотрим ее влияние на историческое развитие «Спартака», являющегося флагманом частного футбола, который противопоставляется многочисленным командам, «кормящимся» за счет госкомпаний и бюджета. Хотя при этом очень странно выглядит «эффективный менеджер» Леонид Федун, коротавший советские времена на буровых Когалыма в качестве лектора. В итоге после развала СССР он «набурил» там столько, что уже 16 последних лет может содержать «народную команду», тратя на жизнь сотрудников десятки миллионов, а на их жизнь после «Спартака» — еще больше. Как тебе такое, Илон Маск? Федун последние десять лет развлекается тем, что подписывает и выгоняет из клуба и команды тренеришек и директоришек. Вспомним их поименно: Унаи, Каррера (сумма компенсации не сообщалась, но ее выплатили сразу же), Кононов (3,2 млн евро), Якин (3 млн евро), Асхабадзе, Измайлов, Родионов и Карпин, един в двух ролях (тренерская компенсация в 1 млн евро), теперь вот, вероятно, Шамиль Газизов.

Логичный вопрос, чего достиг Газизов, чтобы его пригласили в июле этого года на огромные деньги, предусматривающие неустойку аж в три миллиона евро, подписав контракт на пять лет? И уже через полгода мы слышим разговоры о его скорой отставке и «золотом парашюте» в три миллиона евро.

Наивно думать, что сумма, эквивалентная трем миллионам евро, «хавается» в одно лицо. Нет, там есть группа товарищей, в том числе среди ведущих СМИ, которые за долю малую обставят отставку как победу, в своих репортажах, статьях, блогах надуют зрителям и читателям в уши необходимую «линию партии». Сейчас телекомментаторы родили новую мантру о непомерной усталости наших футболистов из-за игр и перелетов. Как будто они не в самолетах летают, а своим ходом добираются, аки птицы. Тогда следует напомнить о такой команде советского времени, как СКА из Хабаровска, который, будучи коллективом первой лиги, мотался в Закавказье, Прибалтику, Среднюю Азию (порядка семи тысяч километров до грузинского Ланчхути).

Тур Премьер-лиги, состоявшийся в один день с ФНЛ, принес разгромные победы «Зениту», «Краснодару» и «Спартаку», порадовал «Локо» победой над «Рубином». Выяснилось, что никакие перелеты не сказываются, сказался досрочный вылет из Лиги чемпионов. «Прямо сейчас» это и есть наш эликсир правды, который излечивает от иллюзий. «Спартаку» еще повезло, поскольку в прошлом году он избежал попадания в еврокубки, и на текущие итоги в клубе могут радостно отвечать: «Мы не с вами, мы в домике». Хотя в том «домике» только за последние годы от души нагадили кипрский АЕК, греческий ПАОК и польская «Легия». Но у людей память короткая, а болельщики и вовсе стараются жить только победами, грея душу золотом сезона 2017 года и отцом той победы Массимо Каррерой. Хотя и тот этап карьеры Массимо смердит — от 0:7 с «Ливерпулем».

