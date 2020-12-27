Башкирская неделя: кандидаты в мэры Уфы, выходной 31 декабря и татарские села Приуралья

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе в Башкирии 31 декабря официально объявили выходным, а глава республики Радий Хабиров анонсировал свою пресс-конференцию. К 450-летию Уфы в городе должны появиться новые объекты. Тем временем определились 11 претендентов на кресло мэра столицы Башкортостана. Смертность продолжает расти. Также была принята Стратегия развития башкирского народа, а Казань внесла очередную лепту в татаро-башкирские споры. Подробнее — в новом обзоре «Реального времени».

31 декабря приказано отдыхать

Пожалуй, самая долгожданная новость для жителей Башкирии: 31 декабря в республике объявлено выходным днем.

Такое распоряжение подписал глава РБ Радий Хабиров. Для госслужащих и других чиновников Башкирии рабочим днем станет суббота, 26 декабря.

Сообщается, что в последний день 2020 года и в праздничные дни января 2021-го в республике аварийные и экстренные службы будут работать в штатном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране и рекомендовал главам регионов объявить этот день нерабочим. Ряд регионов (в их числе Татарстан) объявили последний день 2020 года нерабочим.

В Госсовете РФ, но не в президиуме

Радий Хабиров вошел в состав обновленного Госсовета РФ.

Состав совещательного органа утвердил президент Владимир Путин, который и стал председателем. Всего в Госсовете значатся 104 человека. Собственно, об этом написали многие башкирские СМИ. Однако в президиум Госсовета Хабиров не попал, в отличие от президента Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Кировской области Игоря Васильева и ряда других региональных глав.

Фото: pobedarf.ru

Госсовет создан для обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и социально-экономического развития страны. В президиум Госсовета вошли 27 губернаторов. Глава Башкирии в этом году в него не вошел.

Большая пресс-конференция Хабирова

Кстати, Радий Хабиров, вслед за Путиным и Миннихановым, проведет свою пресс-конференцию.

На вопросы журналистов и жителей республики он ответит во вторник, 29 декабря, в 19 часов.

Вопросы можно отправлять в паблик телеканала БСТ в соцсети «ВКонтакте». Трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», UTV, «Вся Уфа» и в интернете.

Другое важное ежегодное мероприятие для главы региона — послание Госсобранию — Курултаю РБ, в этом году не состоится. «Башлык» перенес его на 2021 год «с учетом ситуации с коронавирусом». В пустом зале он не пожелал оглашать свои установки для парламента.

Претенденты на кресло уфимского мэра

Пока кресло мэра Уфы остается вакантным, определились 11 претендентов на этот пост.

Это врио главы администрации города Сергей Греков, генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик» Марсель Габдулхаков, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артур Гафаров, безработный Салават Гизатуллин, директор 113-й школы Уфы Олеся Желтова, управляющий директор ИП «Юлия Жукова» Сергей Жуков, гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, гендиректор АО УК «Идея» Руслан Зайнуллин, предприниматель Артур Минигалин, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев, гендиректор БПО «Прогресс» Марат Тимиров и гендиректор ООО «ГазСтройПроект», депутат Госсобрания — Курултая РБ (фракция КПРФ) Рустам Хафизов.

Фото: temaufa.ru

В среду, 30 декабря, конкурсная комиссия рассмотрит документы соискателей на должность уфимского мэра и примет решение об их допуске. «Финал» конкурса состоится уже после новогодних выходных 15 января 2021 года. Членами «жюри» выступят депутаты уфимского Горсовета.

Как татарские села стали башкирскими

В Казани выпущена книга «Татары Уфимского уезда».

Авторами издания выступил коллектив ученых Института истории им. Ш. Марджани. В преддверии Переписи населения — 2021, во время споров по теме «северо-западного диалекта башкирского языка» выпуск этого труда придает особенный оттенок отношениям между Татарстаном и Башкортостаном.

Ответственным редактором значится заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории, доктор исторических наук Радик Исхаков.

«Этот комплекс исторических источников раскрывает динамику численности татарского сельского населения Восточного Закамья и Приуралья, поселенческую структуру, социальный (сословный) и конфессиональный состав татар этого региона в XVIII веке», — говорится в аннотации научного труда.

Фото: tatar-inform.ru

Как сообщили авторы-историки, ценность источников, на которых основывается содержание монографии, заключается в том, что при записи жителей Восточного Закамья и Приуралья «в документах четко фиксировался этнический статус». Это показывает, что в XVIII веке на данной территории существовали сотни татарских деревень, в которых жили ясачные и служилые татары, мещеряки (татары-мишари), татары-тептяри.

По словам составителей издания, эти документы доказывают, что татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары. Позже этих жителей записали в башкирское сословие, но они не потеряли свою татарскую этнокультурную идентичность.

Стратегия развития башкирского народа

Кстати, о башкирах. В Уфе на заседании исполкома Всемирного курултая башкир приняли Стратегию развития башкирского народа.

Документ разработали ученые Академии наук РБ под руководством доктора исторических наук, профессора Айтугана Акманова.

Стратегия носит комплексный социально ориентированный характер и призвана развивать потенциал башкирского народа. Авторы отмечают, что в документе прописан комплекс современных целей, задач, направлений и механизмов для обеспечения стабильного и успешного развития этноса на перспективу. Главной целью Стратегии является создание условий для развития башкирского народа с учетом интересов государства, общечеловеческих приоритетов, сохранения этнокультурного своеобразия народа, обеспечения конституционных прав и свобод граждан.

Напомним, аналогичный документ для татар в этом году был принят в Казани.

Юбилей Уфы: в ожидании нового стадиона и парков

В 2024 году Уфа отметит свое 450-летие.

И к этой дате в башкирской столице должны появиться филармония, универсальный стадион, а здания Госцирка, театра кукол и Русдрамы должны пройти реконструкцию. Это пообещал премьер-министр РБ Андрей Назаров во время встречи с замами министра финансов РФ Леонидом Гориным и Алексеем Лавровым.

Фото: pravdapfo.ru

Кроме того, планируется обустроить «в современном стиле парки и скверы, благоустроить набережную Уфы». О мечети-долгострое «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева сказано не было.

Умершие в 2020 году

Уходящий год преподнес много неприятных сюрпризов. Аналитическая служба «Реального времени» выявила, что с января по октябрь 2020 года в Башкортостане умерло на 5 810 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Смертность составила 114,1%.

Антирекорд в ПФО побил Татарстан с результатом в 118,7%, умерло на 6 704 человека больше. Наибольший прирост смертности показали три кавказские республики — Чечня (136,7%, 1 932 человека), Ингушетия (131,9%, 365 человек) и Дагестан (131,4%, 3 756 человек).

А в целом по стране смертность составила 110% (151 191 человек). Лишь два региона продемонстрировали ее снижение — Бурятия (96,9%, число умерших сократилось на 285 человек) и город Севастополь (99,1, 44 человека).

Причины смертности населения Росстат в последний раз называл лишь в первом квартале 2020 года. С апреля эти данные перестали публиковать, сейчас можно наблюдать лишь общую статистику скончавшихся без отсылок к болезням.

Фото: Илья Репин

Именно в марте в России ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и с конца месяца в стране начали вводить меры по предотвращению распространения COVID-19, отправляя граждан на самоизоляцию. По мнению экспертов, статистику смертности могли пополнить скончавшиеся не только от коронавируса, но и от сопутствующих факторов. На печальную ситуацию накладывается и низкая рождаемость.

Скончалась мать экс-президента РБ

И еще о смертях. Накануне уфимские СМИ сообщили о кончине 87-летней Раисы Хамитовой — матери бывшего главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Его отец Заки Салимович умер в 1993 году.

Раиса Синиятуловна работала учителем математики в школе. В последние годы она проживала в родной деревне Штанды Балтачевского района. Там Раиса-абыстай помогала местной мусульманской общине, преподавала основы ислама в мечети, которая была построена при ее содействии в 2012 году.

Из Башкирии в Татарстан с хозтоварами

Федеральный дискаунтер непродовольственных товаров родом из Екатеринбурга «Галамарт» увеличивает свое присутствие на рынке Татарстана. В Казани открылся четвертый по счету магазин сети.

Как выяснило «Реальное время», его владелица — башкирская предпринимательница Гульчира Лукманова. ИП зарегистрировано в селе Новобиктово Дюртюлинского района в 2018 году. Основной вид деятельности — розничная торговля. Судя по всему, магазин открыт по франшизе, которую «Галамарт» активно продвигает.

Фото: Элеонора Рылова

Таким образом, у ретейлера с уральскими корнями уже семь точек в Татарстане — в Казани, Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске. Эксперты считают, что формат магазина низких цен будет востребован у горожан, а время его открытия находят весьма удачным.

Завод DATA-корпусов

Под Уфой запустили предприятие по производству DATA-корпусов. Объем инвестиций в высокотехнологичный завод оценивается в 650 млн рублей.

Производственный комплекс площадью 8 тысяч кв. м разместился в селе Зубово Уфимского района республики. На открытии побывал Радий Хабиров.

Предприятие построено ООО «ЭлКом», которое входит в уфимский холдинг «БИТ». Завод будет выпускать настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеммные коробки и металлоконструкции.

Фото: glavarb.ru

Обучающиеся в коровнике: фейк или не фейк

В селе Новомусино Куюргазинского района школьники, переведенные на дистанционное обучение, были вынуждены ловить сеть на заброшенной ферме.

После вмешательства прокуратуры несколько домов были подключены к интернету.

Из-за того, что в населенном пункте нет высокоскоростного интернета, образовательное учреждение должно было обеспечить подростков электронными кейсами. Но вместо этого детям приходилось подниматься на гору и в здании заброшенной фермы ловить мобильный интернет, чтобы присутствовать на онлайн-уроках. Видео о том, как дети обучаются в коровнике, разлетелось по Сети. Впоследствии представители властей заявили, что это фейк, к тому же авторы ролика сами признались в его постановке.

Однако по результатам проверки надзорное ведомство внесло в адрес главы администрации района представление. По итогам его рассмотрения несколько домов подключены к интернету, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас учащиеся занимаются в очной форме.