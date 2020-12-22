В Башкирии достроили завод DATA-корпусов стоимостью 650 млн рублей

Под Уфой запустили предприятие по производству DATA-корпусов. Объем инвестиций в высокотехнологичный завод оценивается в 650 млн рублей.

Производственный комплекс площадью 8 тысяч кв. м разместился в селе Зубово Уфимского района республики, сообщает пресс-служба главы РБ.

Фото: glavarb.ru

«Можно сказать, что сегодня предприятие уже встало на ноги. Здесь появится более 200 рабочих мест для наших жителей. Будем помогать проекту и дальше», — сказал Радий Хабиров.

Предприятие построено ООО «ЭлКом», которое входит в уфимский холдинг «БИТ». Завод будет выпускать настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеммные коробки и металлоконструкции.