Башкиры привели в Казань сеть магазинов для дома

Сеть хозтоваров «Галамарт» в Татарстане разрослась до семи точек

Федеральный дискаунтер непродовольственных товаров «Галамарт» увеличивает свое присутствие на рынке Татарстана. В Казани открылся четвертый по счету магазин сети. Как выяснило «Реальное время», его владелица — башкирская предпринимательница Гульчира Лукманова. Таким образом, у ретейлера с уральскими корнями уже семь точек в Татарстане — в Казани, Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске. Эксперты издания считают, что формат магазина низких цен будет востребован у горожан, а время его открытия находят весьма удачным.

Четвертый «Галамарт»

Открывшийся на днях в Московском районе Казани, «Галамарт» сразу начал завлекать покупателей специальными ценами и распродажами. Неудивительно, что днем в будни магазин не пустовал: покупателей для этого времени суток было предостаточно.

Сам «Галамарт» позиционирует себя как сеть «народных магазинов постоянных распродаж», предлагающих товары для дома по низким ценам. В ассортименте — посуда, автотовары, бытовая химия, инструменты, предметы гигиены, текстиль и прочее. В качестве локации для магазинов создатели сети выбирают площади в торговых центрах в спальных районах городов.

Дискаунтер родом из Екатеринбурга впервые зашел в Татарстан в 2017 году и тогда амбициозно заявил о планах открыть 20 магазинов за 3 года. Но сейчас их семь — четыре в Казани и по одному в Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Два последних появились в прошлом году, два казанских — в этом. Пандемия, похоже, не остановила планов «Галамарта» расширить свое представительство в республике.

«Галамарт» сразу начал завлекать покупателей специальными ценами и распродажами. Фото: galamart.ru

Франчайзи из Башкирии



Как выяснило «Реальное время», точку в ТЦ «Моки» открыла индивидуальный предприниматель из Башкортостана Гульчира Лукманова. Согласно информационной базе «СПАРК-Интерфакс», ИП зарегистрировано в селе Новобиктово Дюртюлинского района в 2018 году. Основной вид деятельности — розничная торговля. Судя по всему, магазин открыт по франшизе, которую «Галамарт» активно продвигает.

Мы направили запрос по электронной почте в головную организацию компании в Екатеринбурге с тем, чтобы узнать, имеет ли отношение новый франчайзи к другим магазинам сети в республике, а также о планах развития ретейлера в Татарстане. Однако все наши письма, разосланные по адресам, указанным на официальном сайте «Галамарта», вернулись обратно, по телефонам также никто не ответил.

Администратор официальной группы сети «ВКонтакте» посоветовала обратиться к оператору по номеру службы поддержки покупателей. Там предположили, что «электронные ящики переполнены», обещали донести проблему до руководства и посоветовали отправить письма позже. Однако и через несколько часов результат оказался тем же.

«Галамарт» позиционирует себя как сеть «народных магазинов постоянных распродаж», предлагающих товары для дома по низким ценам. Фото: 1yar.tv

Экспансия в регионы

Первый магазин сети появился в 2009 году в Екатеринбурге. Первоначально дискаунтеры открывались под вывеской «Магазин постоянных распродаж», но после ребрендинга в 2013 году получили новое название — «Галамарт». Сегодня это федеральная сеть, в которую входят более 300 магазинов от Санкт-Петербурга и Минска до Новосибирска и Красноярска.

Ретейлер ведет активную политику по расширению бизнеса, привлекая все новых франчайзи, которым обещает окупаемость проекта за 12 месяцев при сумме инвестиций от 11 млн рублей. Требования у головной организации — единые ко всем: площадь точки — 300-400 кв. м, расположение на цокольном, 1 или 2 этаже рядом с продуктовой сетью, размещение вывески на фасаде, хороший ремонт, высота потолков — не менее 3 метров и т.д.

Основатель сети «Галамарт» — екатеринбургский бизнесмен Михаил Корепин. По данным «СПАРК-Интерфакс», он учредитель семи компаний, две из которых ликвидированы, которые занимаются арендой и управлением недвижимым имуществом и ресторанным бизнесом. В двух компаниях — ООО «ИК «Лира» и спортивном клубе «Ю Дабл-Ю ЭС» Корепин является и руководителем, и владельцем.

«Открытие под новый год — это дополнительный плюс»



Генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров считает, что несмотря на падение доходов населения, новый дискаунтер будет востребован.

— Это не первый магазин, который они открывают в Казани, они присутствуют так же в ТЦ «Проспект», «Бахетле» в Авиастроительном районе и ТЦ «Франт». У «Галамарта» очень широкий ассортимент товаров, которые можно купить как в оффлайн-магазине, так и заказав у них на сайте. Потенциальным покупателям, которые живут Московском районе, конечно же, будет удобнее забирать свои заказы и ходить в магазин, расположенный в их районе.

Эксперт считает удачным и время, выбранное для открытия новой торговой точки.

— Открытие под новый год — это, как я считаю, дополнительный плюс, так как, несмотря на общую экономическую ситуацию, праздник никто не отменял, и люди, как покупали товары и подарки к этому дню, так и продолжают это делать. Как житель Казани, я всегда хорошо реагирую на открытие магазинов — как новых, так и тех, которыми уже пользуюсь, поэтому, думаю, что и другими казанцами эта новость об открытии будет воспринята положительно и может послужить драйвером для похода за покупками, что повлечет за собой увеличение трафика в самом торговом центре.

Дополнительный генератор трафика



Гендиректор ООО «Реагентство» Юрий Чикиров также считает, что новый «хозмаг» не только привлечет покупателей, но и повысит траффик в торговом центре, где он открылся.

— Любое открытие нового магазина можно рассматривать с двух позиций: собственника коммерческой недвижимости и бизнеса арендатора. С позиции арендатора, конечно, время сложное, но сегмент магазина, исходя из его рекламных проспектов, является дискаунтером, в «простонародии» — обычным хозмагом с активными маркетинговыми акциями. В период снижения покупательской способности — это правильное направление, — считает Чикиров.

С позиции арендодателя, по его словам, новый магазин является дополнительным генератором трафика в ТЦ. Открытие точки стало антикризисным предложением по наполнению пустых площадей, которые освободились во время пандемии. «Для жителей спального района в пешей доступности от торгового центра данный магазин будет интересен. К конкурентам можно отнести отделы крупных сетей Метро, Ашан, Зельгросс, частично хозотделы «Пятерочек» и «Магнитов» и т.п., раздел хозтоваров, которых является дополнением ассортиментной матрицы. Учитывая постоянно выстроенные акции в магазине, думаю, покупатели будут» — заключил собеседник издания.

