В башкирском селе школьники, переведенные на дистант, ловили интернет на заброшенной ферме

В башкирском селе школьники, переведенные на дистанционное обучение, были вынуждены ловить сеть на заброшенной ферме. После вмешательства прокуратуры несколько домов были подключены к интернету.

Инцидент произошел в селе Новомусино Куюргазинского района Башкирии. В ноябре школьников с 5-го по 9-й класс перевели на дистанционное обучение. Из-за того, что в населенном пункте нет высокоскоростного интернета, образовательное учреждение должно было обеспечить подростков электронными кейсами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но вместо этого детям приходилось подниматься на гору, в здание заброшенной фермы, и ловить мобильный интернет, чтобы присутствовать на онлайн-уроках.

По результатам проверки надзорное ведомство внесло в адрес главы администрации района представление. По итогам его рассмотрения несколько домов подключены к интернету, три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас учащиеся занимаются в очной форме, уточняет пресс-служба прокуратуры РБ.

Татьяна Леухина