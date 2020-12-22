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В башкирском селе школьники, переведенные на дистант, ловили интернет на заброшенной ферме

17:44, 22.12.2020
В башкирском селе школьники, переведенные на дистант, ловили интернет на заброшенной ферме
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В башкирском селе школьники, переведенные на дистанционное обучение, были вынуждены ловить сеть на заброшенной ферме. После вмешательства прокуратуры несколько домов были подключены к интернету.

Инцидент произошел в селе Новомусино Куюргазинского района Башкирии. В ноябре школьников с 5-го по 9-й класс перевели на дистанционное обучение. Из-за того, что в населенном пункте нет высокоскоростного интернета, образовательное учреждение должно было обеспечить подростков электронными кейсами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но вместо этого детям приходилось подниматься на гору, в здание заброшенной фермы, и ловить мобильный интернет, чтобы присутствовать на онлайн-уроках.

По результатам проверки надзорное ведомство внесло в адрес главы администрации района представление. По итогам его рассмотрения несколько домов подключены к интернету, три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас учащиеся занимаются в очной форме, уточняет пресс-служба прокуратуры РБ.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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