Борис Менделевич: «Сохранить здоровье в 2021 году поможет позитивная психотерапия»

Почему по окончании пандемии коронавируса нас ждет всплеск психических и психосоматических заболеваний и что мы можем этому противопоставить

Фото: Максим Платонов

«Ковидный» год прошел, но не пандемия — вирус все еще угрожает нам. Нужен коллективный иммунитет, который можно сформировать двумя способами: когда подавляющее большинство россиян переболеет или будет вакцинировано. Конечно, иммунизация — наиболее безопасный вариант, но произвести до середины этого года необходимое количество вакцин — как минимум 75 млн доз — своих мощностей у России не хватит, предупреждает депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич. Способы решения проблемы парламентарий приводит в авторской колонке, написанной для «Реального времени».



Мы получим коллективный иммунитет...



Мы вступили в новый год — в такие моменты принято заглядывать в будущее.

Говорить о том, что нас ждет в 2021 году, очень сложно. В 2020-м,

прошедшим под знаком COVID-19, мы каждый день слышали прогнозы развития

пандемии, основанные на различной информации — на математических

моделях, на аналогиях с развитием других эпидемий. Но, к сожалению, они

не сбывались. Тем не менее кое-что можно спрогнозировать с достаточно

высокой вероятностью.

В любом случае, чтобы победить пандемию, нам нужен коллективный, популяционный иммунитет, который приобретается, когда подавляющее большинство населения переболело либо вакцинировано. Подавляющее большинство — это, по разным данным, от 60 до 80 процентов населения. Я думаю, коллективный иммунитет к коронавирусу мы получим на уровне 60—70 процентов населения страны, у которых есть антитела к этому вирусу.

На мой взгляд, вакцинация — это куда более безопасный для жизни и здоровья путь получить иммунитет, чем болезнь с ее возможными осложнениями, а иногда и смертью.

И в 2021 году я возлагаю очень серьезные надежды на вакцинацию, в плане того, что мы получим, наконец, этот коллективный иммунитет.

Фото: Ринат Назметдинов

В любом случае, чтобы победить пандемию, нам нужен коллективный, популяционный иммунитет, который приобретается, когда подавляющее большинство населения переболело либо вакцинировано

...но не до середины 2021 года

Проблема 2021 года — техническая, она состоит в том, что у нас нет пока необходимого количества вакцин от коронавируса. И нет мощностей, чтобы необходимое количество доз вакцин произвести за короткое время.

От гриппа у нас ежегодно прививалось около половины населения — 48-49 процентов. Столько же надо привить от коронавируса, причем желательно до середины будущего года — это порядка 75 млн человек. А на сегодня Российская Федерация может производить гораздо меньше. Например, в январе планируется произвести около 2 млн доз вакцин, потом 7 млн, потом 10 млн. И в любом случае к середине мы половину населения страны вакцинировать не успеем.

Поэтому надо искать другие выходы, например, создавать новые производства на своей территории. Но такие производства невозможно сделать за один день — это закупка оборудования, лицензирование, создание стерильных помещений. Второй выход — договариваться о выпуске вакцин с производствами, находящимися за пределами Российской Федерации, на условиях, что часть вакцин останется в этих странах, что сейчас и делается.

Маски — еще на год

Но в любом случае коллективный иммунитет не будет означать, что коронавирус будет побежден и уйдет навсегда. Скорее всего, он перейдет в разряд сезонных вирусов, с которыми мы уже давно живем — вирус гриппа, ротавирус, аденовирус, ОРВИ...

Некоторые ученые полагают, что коронавирус может занять место гриппа, и что сам коронавирус появился в связи с тем, что массовая вакцинация от гриппа «освободила» для него место.

Поэтому мы будем вынуждены научиться постоянно жить с этим вирусом и постоянно соблюдать меры предосторожности и профилактики. Я считаю, что как минимум еще год мы будем ходить в масках и скупать санитайзеры, соблюдать дистанцию. Мы просто привыкнем к этому, как привыкли чистить зубы.

Фото: Илья Репин

Я считаю, что как минимум еще год мы будем ходить в масках и скупать санитайзеры, соблюдать дистанцию

Туризм, общепит и отели останутся под ударом

В связи с тем, что коронавирус в 2021 году не уйдет, а соблюдение социальной дистанции останется актуальным, неизбежны новые потери в тех отраслях экономики, которые связаны с массовыми посещениями людей — это туризм, рестораны, гостиницы.

Кроме того, если даже пандемия и закончится, новые привычки и стереотипы у людей сохранятся. Они будут опасаться массовых скоплений, и боюсь, что не только в 2021-м, но и в последующие годы. Поэтому я думаю, что правительству необходимо уже сейчас позаботиться о поддержке этих отраслей экономики.

Отложенная диспансеризация вырастет в отложенную смертность

Думаю, в ближайшем будущем государство сделает выводы из ситуации, в которой оказалось в уходящем году здравоохранение. Мы всегда теоретически подходили к вопросам об оптимизации медучреждений, сокращении количества коек и так далее. Споры велись, но были теоретическими, а сейчас они перешли в практическую плоскость, и мы видим, где тонко, где рвется.

Например, смертность в России повысилась не только из-за коронавируса, а еще и потому, что перепрофилировав больницы под ковидные госпитали и переобучив огромное количество врачей, про другие болезни мы просто «забыли» — на помощь хроническим больным не хватало рук.

Фото: Максим Платонов

Смертность в России повысилась не только из-за коронавируса, а еще и потому, что перепрофилировав больницы под ковидные госпитали и переобучив огромное количество врачей, про другие болезни мы просто «забыли» — на помощь хроническим больным не хватало рук

Диспансеризация отменена, плановые осмотры приостановлены. А помощь хроническим больным оказывается не в том объеме, в котором оказывалась до пандемии. И в 2021 году надо ждать как всплеска обострений хронических болезней, так и роста первичной заболеваемости.

То, что мы раньше вылавливали на первичной стадии, сейчас не вылавливается и может превратиться в так называемую отложенную смертность. Так что проблема помощи больным с другими нозологиями в 2021 году выйдет на первый план и нам нужно вырабатывать алгоритм действий, тем более, что коронавирус вызывает осложнения, в том числе отдаленные.

Нас ждут очень непростые годы, что-то мы уже не сможем нагнать, но чиновникам от здравоохранения нужно думать, как действовать, чтобы максимально наверстать упущенное.

Ждем роста психических и психосоматических заболеваний

После окончания пандемии мы ждем роста психических расстройств. Известная вещь: во время кризиса психика человека мобилизуется, поэтому основной рост заболеваемости ожидается после выхода из пандемии. Под угрозой прежде всего люди, склонные к нарушениям психики, — кризис стал для них неким спусковым крючком. К этому надо готовиться, в том числе психиатрам.

Но уже сейчас очень многие люди сталкиваются с психологическими проблемами, потому что ситуация, с которой мы столкнулись, очень необычна. Она является провоцирующим фактором для проявления психологических проблем.

И их рост уже виден в различных возрастных категориях, в том числе и у детей, которые лишились возможности получать общение со сверстниками в прежнем объеме. Взрослые люди, которые прошли самоизоляцию, также не понимают, как себя вести, у них рушатся привычки и стереотипы, наработанные за долгие годы, и психика на это реагирует.

Фото: Илья Репин

Люди, которые прошли самоизоляцию, также не понимают, как себя вести, у них рушатся привычки и стереотипы, наработанные за долгие годы, и психика на это реагирует

Кроме того, огромное количество заболеваний имеет под собой психосоматическую основу. Порядка 60 процентов пациентов городских поликлиник — больные с психосоматическими расстройствами. Исходя из этого, в 2021 году мы ждем рост не только психических, но и психосоматических заболеваний.

Мы выйдем из кризиса более сильными

Вместе с негативными вещами пандемия привнесла в нашу жизнь много нового и полезного. Цифровые технологии просто рванули семимильными шагами, сделали огромнейший прорыв. А люди стали воспринимать здравоохранение не только с обывательской точки зрения, как сферу услуг — они стали понимать свою ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.

Меня это очень радует как медика и организатора здравоохранения, ведь мы об этом говорили давным-давно. Потому что система здравоохранения не может развиваться и работать в условиях потребительского эгоизма, сколько денег в нее не вкладывай. И я думаю, что с 2021 года этот потребительский эгоизм из сферы здравоохранения будет уходить. Мы из этого кризиса начнем выходить более сильными.

В «коронавирусном» кризисе есть положительная сторона. Уже ясно, что мы выйдем из него сильнее, чем были, многому научимся, станем лучше. Я в этом уверен. Есть такой вид психотерапии — позитивная психотерапия. В любой проблеме надо не концентрироваться на негативе, а найти что-то положительное, пусть маленький, но позитив, и сконцентрироваться на нем. Вот этого я вам и желаю в 2021 году!