Путь кулака и ноги: в Казани проходит чемпионат России по тхэквондо ГТФ

Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» стартовал чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимают участие более 750 спортсменов из 52 регионов России, которые прошли предварительный отбор. По итогам чемпионата и первенства будет сформирована основная сборная команда России, которая будет выступать на международных соревнованиях начиная со следующего года.

