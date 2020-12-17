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Путь кулака и ноги: в Казани проходит чемпионат России по тхэквондо ГТФ

18:00, 17.12.2020
Путь кулака и ноги: в Казани проходит чемпионат России по тхэквондо ГТФ
Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» стартовал чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимают участие более 750 спортсменов из 52 регионов России, которые прошли предварительный отбор. По итогам чемпионата и первенства будет сформирована основная сборная команда России, которая будет выступать на международных соревнованиях начиная со следующего года.

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