Казанский «Ак Барс» объявил об уходе канадского форварда Тодда
Хоккеист покидает казанский клуб по истечении контракта
Канадский нападающий Нэйтан Тодд покидает «Ак Барс» и продолжит карьеру в другой команде. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
— «Ак Барс» благодарит Нэйтана за совместную работу и желает игроку успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении казанцев.
Тодд покидает «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта. Хоккеист перешел в казанскую команду в январе этого года в ходе обмена из московского «Спартака».
Нэйтан Тодд успел провести за «Ак Барс» 37 матчей и набрать 29 (15+14) очков при показателе полезности «+7». В том числе в плей-офф Кубка Гагарина, где казанцы дошли до финала.
Ранее стало известно, в каком клубе КХЛ продолжит карьеру Тодд. Другие важные трансферные новости из мира российского хоккея читайте в материале «Реального времени».
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