Казанский «Ак Барс» объявил об уходе канадского форварда Тодда

Хоккеист покидает казанский клуб по истечении контракта

Фото: Динар Фатыхов

Канадский нападающий Нэйтан Тодд покидает «Ак Барс» и продолжит карьеру в другой команде. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

— «Ак Барс» благодарит Нэйтана за совместную работу и желает игроку успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении казанцев.

Тодд покидает «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта. Хоккеист перешел в казанскую команду в январе этого года в ходе обмена из московского «Спартака».

Нэйтан Тодд успел провести за «Ак Барс» 37 матчей и набрать 29 (15+14) очков при показателе полезности «+7». В том числе в плей-офф Кубка Гагарина, где казанцы дошли до финала.

Ранее стало известно, в каком клубе КХЛ продолжит карьеру Тодд. Другие важные трансферные новости из мира российского хоккея читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин