Комментатор КХЛ ТВ отметил стабильность Билялова из «Ак Барса» в прошедшем сезоне

«Если говорить про вклад Тимура в общекомандный результат, то, безусловно, это лучший [его] сезон», — отметил Кирилл Корнилов

Комментатор КХЛ ТВ, экс-голкипер системы «Спартака» Кирилл Корнилов в беседе с корреспондентом «Реального времени» оценил выступление вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в прошедшем сезоне, отметив его стабильность и вклад в результаты команды в плей-офф.

По словам Корнилова, с точки зрения статистики в карьере голкипера были и более сильные сезоны, однако по влиянию на общий результат команды нынешний чемпионат можно считать наиболее успешным.

— Если говорить про вклад Тимура в общекомандный результат, то, безусловно, это лучший сезон, — отметил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт также подчеркнул, что Билялов провел сезон без серьезных травм и спадов, что стало важным фактором его стабильной игры. Он также добавил, что в предыдущие годы у вратаря были периоды отсутствия из-за повреждений.

Говоря о ключевых качествах голкипера, он отметил его способность решать исход важных матчей:

— Этот сезон показал, что он — вратарь, который способен забирать самые важные игры.

Пойдут ли казанцы в очередной сезон вместе с Тимуром Биляловым в качестве первого номера или сделают ставку на молодого воспитанника Максима Арефьева — «Реальное время» разбиралось вместе с известным комментатором КХЛ Кириллом Корниловым.

Наталья Жирнова