Тренер и три игрока казанского «Ак Барса» вызваны на Матч года

Гатиятулин войдет в тренерский штаб, Барабанов, Яшкин и Галимов сыграют за одну из команд

Тренер и три игрока казанского «Ак Барса» вызваны на хоккейный Матч года с участием хоккеистов из КХЛ и НХЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнования.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб, а Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов сыграют за одну из команд.

Традиционная встреча с участием игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

В сезоне-2025/26 Анвар Гатиятулин вместе с «Ак Барсом» одержал 57 побед, вышел в финал Кубка Гагарина и был признан лучшим тренером сезона. В июне казанский клуб продлил контракт со специалистом еще на два года.

Зульфат Шафигуллин