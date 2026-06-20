37-летний Швед продлил контракт с казанским УНИКСом
Новое соглашение с баскетболистом рассчитано на один сезон
УНИКС продлил сотрудничество с защитником Алексеем Шведом. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
37-летний баскетболист подписал новое соглашение с УНИКСом до конца сезона-2026/2027.
Швед является чемпионом Евролиги, четырехкратным чемпионом России, а также самым результативным игроком в истории Единой лиги ВТБ.
За казанский УНИКС баскетболист выступает с ноября 2025 года. В прошедшем сезоне казанская команда дошла до финала, где уступила ЦСКА. Швед в среднем набирал 9,1 очка, 5,7 передачи и 2,5 подбора за 21:05 игровые минуты.
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