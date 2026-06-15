«Каролина» с казанским воспитанником выиграла Кубок Стэнли

В финальной серии был повержен «Вегас»

Фото: Динар Фатыхов

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В финальной серии в шести матчах был повержен «Вегас».

В решающей игре чемпионы победили соперника со счетом 3:0.

В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали три россиянина — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников (воспитанник «Ак Барса»). Это первый для всех троих титул в НХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представители России выиграли Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд, рекордная серия непрерывно длится с 2016 года.

Ранее шайба Свечникова помогла «Каролине» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.

Зульфат Шафигуллин