«Каролина» с казанским воспитанником выиграла Кубок Стэнли
В финальной серии был повержен «Вегас»
«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В финальной серии в шести матчах был повержен «Вегас».
В решающей игре чемпионы победили соперника со счетом 3:0.
В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали три россиянина — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников (воспитанник «Ак Барса»). Это первый для всех троих титул в НХЛ.
Представители России выиграли Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд, рекордная серия непрерывно длится с 2016 года.
Ранее шайба Свечникова помогла «Каролине» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.
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