ХК «Нефтехимик» и ХК «Челны» официально подписали договор о спортивном сотрудничестве

Хоккейные клубы из Нижнекамска и Набережных Челнов теперь будут работать в тандеме

Хоккейные клубы «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Челны» (Набережные Челны) закрепили партнерство официальным договором о спортивном сотрудничестве.

Цель соглашения — системно развивать хоккейный резерв, выстроить единую вертикаль подготовки игроков и усилить хоккейную экосистему Татарстана.

В церемонии подписания приняли участие руководители клубов: со стороны ХК «Челны» — президент Фарид Салахов и директор Эльдар Гимадиев; со стороны ХК «Нефтехимик» — генеральный директор Игорь Ларионов и спортивный директор Антон Марчинский.

Договор предусматривает ряд ключевых направлений совместной работы:

— командирование молодых игроков и хоккеистов на двусторонних контрактах из системы «Нефтехимика» в ХК «Челны» для получения регулярной игровой практики;

— обмен тренерскими методиками и аналитическими материалами по подготовке спортсменов;

— проведение совместных тренировочных мероприятий и контрольных матчей;

— координацию работы по развитию молодежного и детского хоккея и выстраиванию единой вертикали подготовки игроков.

«Нефтехимик» — это именитый клуб с богатой историей, преданными болельщиками и стабильно высокими результатами. Мы рассчитываем на продуктивный обмен опытом и знаниями, который даст нам новый импульс. Уверен, что это партнерство поможет нам выйти на более высокий уровень игры — как в нынешнем сезоне, так и в дальнейшем», — прокомментировал подписание соглашения президент ХК «Челны» Фарид Салахов.

Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027 с возможностью продления по итогам совместной работы.

Евгений Романов