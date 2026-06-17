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Олег Иванов вошел в тренерский штаб «Рубина»

18:41, 17.06.2026

39-летний полузащитник, недавно завершивший карьеру игрока, теперь будет помогать Артиге в другом амплуа

Олег Иванов вошел в тренерский штаб «Рубина»
Фото: Динар Фатыхов

39-летний Олег Иванов официально вошел в тренерский штаб «Рубина». Об этом пресс-служба казанцев сообщила в социальных сетях.

Напомним, по окончании сезона РПЛ 2025/26 Олег Иванов завершил карьеру игрока.

За «Рубин» полузащитник выступал с 2022 по 2026 год. Вместе с казанским клубом Иванов завоевал золотые медали Первой лиги в сезоне-2022/23.

Евгений Романов

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