Олег Иванов вошел в тренерский штаб «Рубина»
39-летний полузащитник, недавно завершивший карьеру игрока, теперь будет помогать Артиге в другом амплуа
39-летний Олег Иванов официально вошел в тренерский штаб «Рубина». Об этом пресс-служба казанцев сообщила в социальных сетях.
Напомним, по окончании сезона РПЛ 2025/26 Олег Иванов завершил карьеру игрока.
За «Рубин» полузащитник выступал с 2022 по 2026 год. Вместе с казанским клубом Иванов завоевал золотые медали Первой лиги в сезоне-2022/23.
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