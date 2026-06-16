В ISU не смогли принять решение по возвращению российских фигуристов

Члены Совета ISU взяли дополнительное время на анализ ситуации по возможному снятию санкций со спортсменов из России

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) не смогли принять решение по возвращению российских фигуристов. Члены Совета ISU взяли дополнительное время на анализ ситуации по возможному снятию санкций со спортсменов из России.

— Вопрос об участии фигуристов из Белоруссии и России был поднят на заседании Совета ISU в субботу, 13 июня, на Тенерифе. В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании Совета в ближайшие недели. ISU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент, — сообщили в пресс-службе союза «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее появлялась информация, что окончательное решение по возвращению российских фигуристов на международные соревнования примут 13 июня на заседании Совета ISU. Такие слухи распространились на фоне назначения россиянина Александра Кибалко на пост вице-президента ISU.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров по фигурному катанию с весны 2022 года. В конце 2025 года санкции были смягчены для некоторых фигуристов, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх — 2026. Но после завершения Игр россиян снова перестали допускать на мировые соревнования.

Напомним, российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник не смогли завоевать медали на Олимпийских играх — 2026. При этом у экспертов возникли сомнения по поводу оценок выступления россиян.

Зульфат Шафигуллин