«Рубин» расторг контракт с вратарем Алексеем Кеняйкиным

У голкипера в феврале текущего года было подписано соглашение с клубом до 2028 года

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил в своих социальных сетях о прекращении контракта с вратарем Алексеем Кеняйкиным.

Соглашение с голкипером расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. О дальнейшей карьере футболиста и его новом клубе пока не сообщается.

Напомним, что Кеняйкин стал игроком казанского «Рубина» в феврале текущего года. Тогда вратарь подписал контракт до лета 2028 года. Кеняйкин ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Оренбург» и московское «Торпедо». Последним клубом вратаря была ульяновская «Волга», где голкипер пропустил 20 мячей в 12 матчах Первой лиги.

Наталья Жирнова