Комментатор Кирилл Корнилов рассказал, есть ли шанс у Арефьева стать основным вратарем «Ак Барса»

Эксперт телеканала КХЛ ТВ оценил талантливого молодого голкипера казанского клуба

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор КХЛ ТВ Кирилл Корнилов в разговоре с «Реальным временем» оценил перспективы Максима Арефьева стать основным вратарем «Ак Барса».

— Есть ли потенциал у Максима Арефьева стать основным вратарем «Ак Барса» в следующем сезоне? По крайней мере, он уже показал, что может конкурировать на уровне КХЛ. Его переход к хоккею КХЛ проходит достаточно гладко и спокойно. И потенциал у Максима, безусловно, есть. Как показал прошлый сезон, Семен Вязовой справился отлично с ролью основного вратаря, а они с Максимом одного возраста. Но зная подход Анвара Рафаиловича — вряд ли он молодого вратаря бросит в пекло и будет перегружать его. Я не думаю, что у тренерского штаба есть в планах делать Арефьева основным на следующий сезон. Но увеличение игрового времени, я думаю, Максим своей игрой заслужил. Таких талантливых парней надо подпускать постепенно. Понемногу увеличивать нагрузку. А к плей-офф уже определяться. Вряд ли тренеры будут стрелять себе в ногу и оставлять в запасе вратаря, который выигрывает конкуренцию. Но здесь уже все зависит от самого Арефьева, — сказал Корнилов.

Минувший сезон КХЛ для Максима Арефьева стал первым полноценным в карьере.





Евгений Романов