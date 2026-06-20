Швед сообщил о желании побороться за золото с казанским УНИКСом

37-летний баскетболист признался, что его семье понравилось жить в Казани

Фото: Артем Дергунов

Баскетболист Алексей Швед объяснил продление контракта с УНИКСом желанием побороться за золото с казанской командой. Новое соглашение с клубом действует до конца следующего сезона.

— Очень рад продолжить путь вместе с УНИКСом. Сейчас это подписание для меня особенно ценно. Впервые за долгое время вопрос о будущем решился сразу по окончании сезона. У меня по-прежнему огромное желание играть, бороться, помогать клубу побеждать и, безусловно, выиграть золото, — цитирует баскетболиста клубная пресс-служба.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Швед подчеркнул, что его семье понравилось жить в Казани, и поблагодарил руководство клуба за доверие.

В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала, где уступил ЦСКА. Швед в среднем набирал 9,1 очка, 5,7 передачи и 2,5 подбора за 21:05 игровые минуты.

Зульфат Шафигуллин