Криштиану Роналду играет на шестом чемпионате мира в своей карьере

Таким образом, Роналду повторил историческое достижение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее также принял участие в шестом ЧМ

Фото: Олег Тихонов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вышел на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной ДР Конго. Встреча проходит в Хьюстоне. Для 41-летнего футболиста этот чемпионат мира стал шестым в карьере.

Таким образом, Роналду повторил историческое достижение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее также принял участие в шестом ЧМ. Накануне Месси сыграл в матче против Алжира и оформил хет-трик, благодаря чему сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0. После этой встречи на счету аргентинца стало 27 матчей и 16 голов на чемпионатах мира. По количеству забитых мячей он сравнялся с рекордом, принадлежащим Мирославу Клозе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Роналду ранее принимал участие в пяти чемпионатах мира и на каждом из них отличался забитыми мячами. До начала нынешнего турнира в его активе было восемь голов в 22 матчах мировых первенств.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире участвуют 48 национальных команд, что является рекордным показателем в истории соревнований. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Наталья Жирнова