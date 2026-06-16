Казанский «Ак Барс» опубликовал полный календарь матчей на сезон КХЛ

Хоккейный клуб впервые за пять лет начнет регулярный чемпионат в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» представил полный календарь матчей на следующий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые за пять лет команда стартует в Казани.

Свой первый матч в сезоне-2026/27 казанский «Ак Барс» проведет 5 сентября дома с «Сибирью». Затем сыграет еще три домашних поединка с «Адмиралом» (7 сентября), «Трактором» (9 сентября) и «Металлургом» (11 сентября).

Стартовую гостевую игру «Ак Барс» проведет 14 сентября в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

Казанской команде в предстоящем сезоне предстоит сыграть шесть «зеленых дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встречи в Казани пройдут 1 и 16 декабря, а также 9 февраля, в Уфе — 16 сентября, 25 октября и 12 ноября.

Напомним, ранее «Ак Барс» объявил о расставании с нападающим Нэйтаном Тоддом и защитником Ильей Карпухиным. Подробнее о трансферных делах в КХЛ — читайте в материале «Реального времени»,

Зульфат Шафигуллин