«Ак Барс» начнет новый сезон КХЛ в Казани, «Нефтехимик» — в Нижнекамске
Континентальная хоккейная лига опубликовала первых трех соперников команд в новом чемпионате
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала усеченный календарь с первыми тремя соперниками команд в новом чемпионате.
Татарстанские клубы начнут сезон-2026/27 на домашних аренах. «Ак Барс» откроет чемпионат 5 сентября в Казани с «Сибирью», «Нефтехимик» сыграет 6 сентября в Нижнекамске с «Шанхайскими Драконами».
Полный календарь следующего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован 16 июня в 12:00 мск.
Напомним, ранее в лиге поменяли несколько правил, которые будут официально введены с сентября этого года.
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