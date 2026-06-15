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«Ак Барс» начнет новый сезон КХЛ в Казани, «Нефтехимик» — в Нижнекамске

13:52, 15.06.2026

Континентальная хоккейная лига опубликовала первых трех соперников команд в новом чемпионате

«Ак Барс» начнет новый сезон КХЛ в Казани, «Нефтехимик» — в Нижнекамске
Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала усеченный календарь с первыми тремя соперниками команд в новом чемпионате.

Татарстанские клубы начнут сезон-2026/27 на домашних аренах. «Ак Барс» откроет чемпионат 5 сентября в Казани с «Сибирью», «Нефтехимик» сыграет 6 сентября в Нижнекамске с «Шанхайскими Драконами».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Полный календарь следующего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован 16 июня в 12:00 мск.

Напомним, ранее в лиге поменяли несколько правил, которые будут официально введены с сентября этого года.

Зульфат Шафигуллин

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