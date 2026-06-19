Строительство Центра развития футбола в Казани, который готов на 81%, получило одобрение
Это стало известно из документа на сайте ЕГРЗ
Строительство Центра развития футбола на базе «Рубина» в Казани, который готов на 81%, получило одобрение государственной экспертизы. Об этом стало известно из заключения на сайте ЕГРЗ.
Экспертной организацией выступило Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.
Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.
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