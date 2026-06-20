Воспитанник «Ак Барса» Ахтямов выиграл Кубок Колдера и стал лучшим игроком плей-офф

«Торонто Марлис» с российским вратарем стал победителем второго по значимости хоккейного турнира Северной Америки

«Торонто Марлис» с российским вратарем Артуром Ахтямовым стал победителем плей-офф АХЛ — Кубка Колдера. Это второй по значимости хоккейный турнир Северной Америки после НХЛ.

В финальной серии Кубка Колдера хоккеисты «Торонто Марлис» обыграли «Чикаго Вулвс» в пяти матчах с общим счетом 4:1. Для фарм-клуба «Торонто» этот успех стал первым с 2018 года и вторым в истории клуба.

Лучшим игроком плей-офф Кубка Колдера признан российский вратарь Артур Ахтямов. Голкипер является уроженцем Казани и воспитанником «Ак Барса».

Ахтямов стал первым в истории турнира хоккеистом из России, ставшим MVP плей-офф АХЛ. В розыгрыше Кубка Колдера вратарь одержал 15 побед в 22 играх, показав 92,3% отражения бросков и коэффициент надежности 2,22.

Ранее обладателем Кубка Стэнли за победу в плей-офф НХЛ стал другой воспитанник «Ак Барса» — нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Зульфат Шафигуллин