«Рубин» объявил об уходе Чуни в «Олимпию» на правах аренды

Нападающий проведет следующий сезон вне казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Марвин Чуни отправляется в аренду в люблянскую «Олимпию». Об этом сообщили в пресс-службе «Рубина».

Чуни пробудет в аренде вне казанской команды до конца сезона-2026/27.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прошедший футбольный год албанский нападающий провел на правах арендных соглашений в итальянских клубах «Сампдория» и «Бари». За эти команды форвард успел сыграть 33 матча, где забил два гола.

Чуни перешел в «Рубин» из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года. За казанский клуб албанец провел 14 матчей, но не отметился результативными действиями. Марвин Чуни — воспитанник мюнхенской «Баварии». До перехода в «Рубин» он также выступал в Германии за клубы «Зонненхоф Гроссашпах», «Падерборн» и «Саарбрюккен».

Зульфат Шафигуллин